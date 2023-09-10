  • Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    Маск назвал настоящего президента США
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    В Германии заявили о мощной системе обороны России
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    64 комментария
    10 сентября 2023, 15:30

    ВС России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ

    Минобороны: ВС России в ходе СВО на Украине уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ на разных направлениях боевых действий

    Tекст: Антон Никитин

    ВС России в ходе СВО уничтожили 520 военнослужащих ВСУ, гаубицы«Мста-Б» и Д-30, а также М198, М119 и М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две самоходки «Гвоздика», три боевые бронированные машины, РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции и 13 автомобилей.

    Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения «Южной» группировки войск вооруженных сил России во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Донецком направлении противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    Тем временем на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Запорожском направлении уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Помимо этого, в районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

    В ведомстве также сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду.

    9 сентября 2023, 18:54
    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

    МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заявление МИД Кубы об аресте вербовщиков для военных операций на Украине внимательно изучается компетентными органами двух стран, политизация данного сюжета неуместна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в МИД России.

    «В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

    «При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

    «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

    «Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

    Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

    Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующую из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».


    Коментарии (23)
    9 сентября 2023, 18:51
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине

    МИД Украины выразил недовольство декларацией саммита G20 по украинскому конфликту

    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Группе двадцати» «нечем гордиться» в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине, участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, запрещен в России) поблагодарил участников саммита, которые вписали «сильные формулировки» в итоговую декларацию, но в то же время выразил недовольство компромиссным текстом документа, который не содержит антироссийских формулировок, угодных Киеву. Он заявил, что «Группе двадцати» нечем гордиться, передает ТАСС.

    Также Николенко остался недоволен тем, что украинская сторона не была приглашена на саммит G20, он считает, что представители киевских властей «могли бы объяснить ситуацию дипломатам».

    Сотрудник украинского МИД опубликовал отрывок из текста итоговой декларации G20 с собственными правками, которые угодны властям Киева.

    Так, Николенко зачеркнул словосочетание «все страны» и заменил его на «Россия» в отрывке, где содержится призыв к соблюдению устава ООН и отказу от использования силы. Он также убрал фразу о существовании разных точек зрения на украинский кризис, вписав формулировку,  согласно которой участники должны были «единогласно осудить» Россию.

    Ранее стало известно, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом

    Коментарии (11)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (18)
    9 сентября 2023, 21:41
    BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Business Insider: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск, разминировать их бесполезно, сообщило Business Insider.

    Издание пишет, что ВСУ столкнулись с почти непреодолимым препятствием для контрнаступления в виде нестандартных минных полей российской армии. Они прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как минометы и артиллерия, или ударными вертолетами, передает RT.

    По словам обозревателей, вид этих полей изменился и только усугубил проблему, а тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

    Ранее издание The Washington Post сообщало, что российские военные перед началом контрнаступления украинских войск построили серьезную оборону, включая минные поля.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (20)
    10 сентября 2023, 01:42
    Взрывы произошли в Киеве

    Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.

    По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

    До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 21:27
    В США заявили о растущем числе сдающихся в плен солдат ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Число сдающихся в плен украинских солдат растет

    Tекст: Вера Басилая

    Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем, они не желают выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Офицер предположил, что украинские военные сдаются в плен из-за того, что им отдают невыполнимый приказ взять линии обороны ВС России, или из-за того, что их плохо обучили, передает РИА «Новости».

    Макгрегор напомнил, что на Западе не говорят правду, что происходит на фронте, замалчивают число погибших солдат ВСУ, а это невороятно большая цифра – 400 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.

    Коментарии (2)
    9 сентября 2023, 23:44
    В США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники

    Military Watch Magazine указал на способность российского оружия успешно прожигать броню западной техники

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности, пишут СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, Украина так быстро теряет западную бронетехнику, что Запад вынужден «задумываться об увеличении поставок». При этом эффективность западных бронемашин «на практике оказалась под большим вопросом», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США боялись передавать Украине M1A1 Abrams, так как Вашингтон пугала угроза их массовых потерь и возможный ущерб для имиджа американского военно-промышленного комплекса. Military Watch Magazine отмечает, что украинские войска уже лишились части немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя те, по оценке специалистов, более живучи в бою, чем их аналоги из США.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно об уничтожении второго британского танка. В июне сообщалось, что Украина за два часа сражения потеряла пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6.

    Коментарии (10)
    9 сентября 2023, 22:44
    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2

    В Сети опубликована видеозапись со вторым подбитым танком Challenger 2

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись, которая подтверждает поражение второго британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции России на Украине.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», танк и «другая боевая техника врага» уничтожена российским «десантом между Работино и Вербовым».

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (3)
    9 сентября 2023, 19:48
    Украинские военные устроили над Донецком провокацию с шариками и флагом
    Украинские военные устроили над Донецком провокацию с шариками и флагом
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики запустили в небо над Донецком желто-голубой флаг, привязанный к воздушным шарикам в цветах, которые используют нацистские батальоны ВСУ.

    В украинских СМИ и пабликах появилось видео, как солдаты ВСУ запускают большой желто-голубой флаг на воздушных шариках в небо.

    Акция якобы была приурочена к празднованию дня основания Авдеевки, а флаг на красно-черных шариках, которые используются во флаге запрещенных в России организаций ОУН и «Правый сектор», отправили в небо над Донецком, который ежедневно обстреливают ВСУ, передает «Царьград».

    Отмечается, что флаг с «нацистскими» шариками украинские солдаты запустили сразу после того, как 8 сентября в Донецке отметили День освобождения Донбасса от фашистских оккупантов.

    Коментарии (4)
    9 сентября 2023, 21:16
    Минобороны сообщило о предотвращении теракта в Крыму

    Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник и предотвратила теракт в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить теракт в Крыму, над полуостровом уничтожен украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны.

    Украина пыталась атаковать Крым при помощи беспилотника в субботу в районе 19.30, дежурными средствами ПВО дрон был сбит, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на северо-западе полуострова, и двух уничтоженных дронах на западе Крыма.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (5)
    9 сентября 2023, 20:22
    Российское консульство в Милане выразило протест из-за выставки «Азова»

    Российское консульство в Милане выразило протест мэру города из-за выставки «Азова»

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру города Джузеппе Сале из-за организованной выставки, посвященной боевикам националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Генконсул написал в письме мэру Милана, что с сожалением узнал о том, что муниципалитет поддержал фотовыставку на улице Данте и в Музее Рисорджименто. Штодин выразил глубокое возмущение решением муниципалитета предоставить пространство «Азову» (запрещенному в России), который известен массовыми убийствами в Донбассе, где для местного населения боевики батальона – отнюдь не герои, а жестокие убийцы, передает ТАСС.

    Дипломат также подчеркнул, что Милан, который считается одним из важнейших культурных, экономических и политических центров Европы, предоставило сцену для «темных сил нацистско-фашистского происхождения», когда как все говорят о мире.

    Ранее в документах посольства Дании в Киеве нашли свидетельства подготовки НАТО «Азова» в 2021 году.

    Коментарии (9)
    10 сентября 2023, 00:12
    Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ

    Украинский омбудсмен Лубинец сообщил о решении СНБО отменить статус «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации

    Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины под председательством президента страны Владимира Зеленского решено отменить статус «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации, сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец сообщил, что гражданин Украины должен быть «либо пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден». Данный вопрос «был отдельно заслушан» на заседании СНБО, Лубинец выступил там с докладом. По его словам, решено было «убрать это «ограниченно пригодный», передает ТАСС.

    Он заявил, что проверка деятельности военно-медицинских комиссий установила многочисленные случаи нарушений, при которых здоровым людям за деньги давали справки о непригодности к службе в вооруженных силах Украины. Также он сообщил, что справки об ограниченной пригодности получали граждане с хроническими заболеваниями.

    Как утверждает Лубинец, украинцев, у которых есть проблемы со здоровьем, не будут отправлять на передовую «для выполнения боевых задач с автоматом в руках». По словам омбудсмена, если у человека «есть, например, проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься военным направлением IT».

    Лубинец призвал продемонстрировать гражданину Украины, что если тот «пригоден для военной службы, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для службы в войсках, которые не связаны с передовой».

    Напомним, украинские СМИ сообщили, что жителя Шостки Сумской области Александра Денисенко без кисти руки и с анатомическим повреждением глаза признали годным к воинской службе. Позднее военкомат заявил, что СМИ неправильно поняли ситуацию и о мобилизации Денисенко речи не шло.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2023, 03:14
    Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма

    Начальник ГУР минобороны Украины Буданов подтвердил, что Starlink «не работал определенное время возле Крыма»

    Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сервис спутниковой связи Starlink «не работал определенное время возле Крыма», сообщил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов сказал, что может это «абсолютно подтвердить». «Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Буданов, по его «личному мнению», нет уверенности, что американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».

    Кроме того, Буданов сообщил, что терминалы Starlink «достаточно хорошо зарекомендовали себя». Начальник ГУР подчеркнул, что можно долго рассуждать о том, «хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них».

    Напомним, сообщалось, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и сорвал украинскую атаку на ВМФ России. Маск пояснил, что ответил отказом на украинский запрос об активации Starlink на всем пути следования до Севастополя.

    Маск заявил, что Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением. Маск сказал, что, согласись он на просьбу Киева по активации Starlink на всем пути следования до Севастополя, его компания стала бы в соучастником «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (5)
    10 сентября 2023, 02:48
    В Германии заявили о неспособности Запада компенсировать потери ВСУ

    Berliner Zeitung заявила о колоссальных потерях ВСУ в кадрах и западной технике в ходе контрнаступления

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки со стороны Запада не смогут компенсировать огромные потери вооруженных сил Украины, пишут немецкие СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными». При этом существенного успеха контрнаступление не принесло. Кроме того, издание подчеркивает, что российская сторона все еще «не развернула основную часть своих военных сил», передает РИА «Новости».

    Напомним, полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов указывают на проблемы с личным составом в ВСУ. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой.

    Коментарии (5)
    Главное
    Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду
    На Украине отменили статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ
    Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США
    Оппозиция в Польше пригрозила Дуде и Моравецкому трибуналом
    Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию в Германии
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию

    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые регионы показали высокую явку

    В Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку. Подробности

    Перейти в раздел

    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............