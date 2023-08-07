Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП

  • СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
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    Германия вновь ищет способы усмирения Польши
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог
    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    12 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    17 комментариев
    Новости
    22:13США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    22:02Минкультуры попросили снять маркировку «18+» с фильмов для показа школьникам

    Авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов обратились в Минкультуры с просьбой снять маркировку «18+» с фильмов «Поднятая целина», «Тихий Дон» для показа школьникам в рамках изучения предмета, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    21:56Водитель и трое его внуков погибли в Тюменской области

    Водитель и трое несовершеннолетних 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

    21:48Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    21:39Беспилотник с символикой «Азова» приземлили в Курской области

    Два БПЛА приземлили в Курской области, один из них был с символикой украинских националистов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    21:28Дети заразилась золотистым стафилококком в лагере под Тулой

    Более 30 детей заболели золотистым стафилококком в лагере им. С. Чекалина в Тульской области, сообщил региональный Роспотребнадзор.

    21:19Умер снявший фильм «Изгоняющий дьявола» режиссер

    В США в возрасте 87 лет умер кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

    21:08СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    20:59Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП

    Водитель певицы Лады Дэнс, в которой пострадала артистка, объяснил причину ДТП.

    20:51Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

    Спутник, запущенный в интересах Минобороны с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведен на орбиту, сообщили в российском военном ведомстве.

    20:42Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    20:33В Москве начался Всероссийский форум волонтеров-медиков

    В торжественном открытии VII Всероссийского форума волонтеров-медиков в Москве приняли участие 300 неравнодушных и инициативных молодых россиян. На форуме обсудят развитие региональных и местных отделений Движения.

    20:24Суд в Москве вынес приговор напавшим на журналистов черным риелторам

    Гагаринский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии двух мужчин, которые насильно склоняли свою соседку к уступке доли в квартире, также они напали на журналистов группы ВГТРК, приехавших осветить произошедшее.

    20:22Киевский политолог оценил данные о «чемоданном настроении» на Украине

    Попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее на Украине предложили запретить выезд из страны на три года после завершения боевых действий для «сохранения нации».

    20:15В Эстонии у россиянина изъяли более 20 пиявок

    Эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве конфисковали у россиянина более 20 медицинских пиявок исчезающего вида, сообщили местные СМИ.

    7 августа 2023, 20:59

    Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП

    Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель певицы Лады Дэнс, в которой пострадала артистка, объяснил причину ДТП.

    Он рассказал, что ехал без превышения скорости, но слишком поздно заметил остановившийся из-за другой аварии автомобиль. По его словам, на дорогу не был выставлен «треугольник», и он «поздно среагировал», передает «Московский комсомолец».

    Напомним, накануне в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс.

    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (41)
    7 августа 2023, 16:24
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна

    Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»

    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    По словам Явуза, взрыв произошел из-за образования пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы, технически это возможно, но специалисты изучают также другие версии, передает ТАСС.

    Между тем губернатор заявил, что порт открыт, и доступ туда из-за взрыва не затруднен и не блокирован, суда в акватории и на рейде не пострадали.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.

    Коментарии (32)
    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (31)
    7 августа 2023, 09:59
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Пленный: Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказываются воевать

    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    @ Louis Wood/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    Он рассказал, что перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью находились «британцы», которые на самом деле были призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные, передает РИА «Новости».

    Романюк рассказал, «британцы» были обучены лучше, лучше экипированы, но несмотря на это показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. По его словам, в один момент «британцы» вообще отказались выходить на передовую, хотя их заставляли и требовали, чтобы они шли.

    Ранее Daily Express сообщала, что Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.

    Коментарии (10)
    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (23)
    7 августа 2023, 09:45
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    @ Dmytro Stakhovskyi/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    Как сообщал СК в августе прошлого года, в эфире одного из телеканалов Соколова высказалась «о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив за их «беспощадное уничтожение», передает РИА «Новости».

    Как говорится в карточке Соколовой, основание для розыска: разыскивается по статье УК.

    Коментарии (41)
    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5- агуста, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (23)
    7 августа 2023, 16:47
    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве

    Метеоролог Макарова: Москвичей ждет лишь небольшой спад жары

    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Перемещение циклона с юга нашей страны в сторону Москвы принесет немного прохлады, однако общий температурный фон все равно останется выше нормы, сказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком изменении погоды к концу недели. По его словам, уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, к пятнице похолодает до 19–24 градусов, а к субботе столбики термометров опустятся до 17–22 градусов тепла.

    «На этой неделе в Москве действительно ожидается небольшой спад жары. Связано это с влиянием фронтальных разделов – следующий циклон будет перемещаться с юга, но на температуру повлияет мало. В понедельник в столице все еще будет держаться жара, а в последующие дни до конца недели она будет порядка 23–28 градусов», – говорит Макарова.

    Ночи, по словам синоптика, тоже будут теплыми. Однако небо на неделе частично затянет облаками, из-за чего в некоторые дни может показаться, что станет прохладнее. Среднесуточная температура на неделе, согласно прогнозу, превысит норму на 3–4 градуса. Но не обойдется и без дождей, местами ожидается гроза с порывистым ветром, погода станет более влажной, в городе будет ощущаться духота, возможен туман.

    «Температурный фон выше нормы на неделе окажется и на юге России, где сейчас наблюдается экстремальная жара – среднесуточная температура превышает норму на шесть градусов. Но из-за влияния все того же циклона произойдет понижение температурного фона, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и местами град. Температура приблизится к норме, но все равно будет достаточно жарко – 29–33 градуса», – рассказывает эксперт.

    Она уточняет, что данный прогноз касается жителей Крыма, Луганской и Донецкой республик, Запорожской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, всего Черноморского побережья и республик Северного Кавказа.

    В связи с продолжением жары как в Москве, так и в южных российских регионах, специалист рекомендует гражданам пить больше жидкости (зеленый чай, морсы, воду), а при выходе на улицу не забывать головной убор, даже если кажется, что облачно, и солнце не напечет. Также она посоветовала выбирать для прогулок светлую легкую одежду из натуральных дышащих тканей. Метеочувствительным следует избавить себя в эти дни от тяжелых физических нагрузок.



    Коментарии (2)
    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 15:44
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные

    Российские операторы связи призвали абонентов обновить персональные данные

    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    Как отметили в пресс-службе «Билайна», с течением времени персональные данные абонентов по объективным причинам, например, по достижению возраста смены паспорта или после заключения брака, могут меняться, однако согласно нормам законодательства, абонент должен уведомлять об изменении данных для возможного заключения договора на услуги связи, передает ТАСС.

    Также в «Билайне» добавили, что у абонента с момента получения уведомления от оператора есть 15 дней, чтобы подтвердить или обновить свои данные – это можно сделать при посещении офиса и в мобильном приложении, а также в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг».

    Сотовый оператор подчеркнул, что в случае не подтверждения данных услуги связи блокируются, рассказали в пресс-службе оператора, а договор может быть расторгнут.

    Как рассказали в «Мегафоне», оператор информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные – информирование ведется постоянно с 1 июня 2018 года, а подтвердить данные можно с паспортом в салоне или другими способами, указанными в информировании.

    «Мы максимально широко информируем клиентов о необходимости пройти сверку данных: с помощью смс, оповещения в личном кабинете или push-уведомление. Мы постарались сделать эту процедуру максимально простой, предусмотрев в том числе способ дистанционной верификации», – заключили в Tele2.

    Коментарии (12)
    7 августа 2023, 04:22
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    «Росэлектроника»: Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    @ vk.com/mil

    Tекст: Ольга Никитина

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    В холдинге сообщили ТАСС, что комплекс разработан НПП «Полет». Отмечается, что его можно будет использовать на любых летательных аппаратах, включая предыдущие поколения.

    Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехоустойчивостью и разведзащищенностью. Кроме того, увеличена дальность устойчивой связи.

    Ранее сообщалось, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет.

    Коментарии (19)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (62)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 21:08
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области после неудач Украины на Запорожье

    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Отмечается, что ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, передает РИА «Новости».

    По данным издания, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. РФ в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

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