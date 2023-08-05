Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Источник сообщил, что авария произошла на трассе М2, там столкнулись три машины, в одной из которых находилась Лада Дэнс. По предварительным данным, она получила травму голову, ее отвезли в больницу, передает РенТВ.

Ранее группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне.