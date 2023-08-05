Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье

  • Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине
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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе
    Взрывы произошли в Киеве
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    21 комментарий
    Новости
    20:59Установка трезубца началась на монументе «Родина-мать» в Киеве

    Рабочие начали монтировать трезубец вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве, сообщило издание «Страна».

    20:54В Минске стартовали Игры стран СНГ

    Церемония открытия II Игр стран СНГ прошла в комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии. Россияне завоевали шесть медалей в первый соревновательный день.

    20:42Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье

    Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, она получила серьезную травму.

    20:29Аллею городов-героев в Киеве у монумента «Родина-мать» закрыли сеткой

    В Киеве закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев у монумента «Родина-мать», сообщило украинское издание «Страна».

    20:17Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

    ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».

    20:11Туркменская авиакомпания продлила приостановку полетов в Москву

    Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад – Москва – Ашхабад до 28 октября 2023 года, полеты в Россию будут осуществляться через Казань.

    20:00Турция и США обсудили зерновую сделку и безопасность Черного моря

    Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в которой обсуждали безопасность Черного моря, и возобновление зерновой сделки.

    19:40Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    19:34Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

    Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.

    19:17Взрывы произошли в Киеве

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    19:12В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    18:57Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

    Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    18:48Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    18:30Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    18:14Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем

    Истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны.

    5 августа 2023, 20:42

    Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, она получила серьезную травму.

    Источник сообщил, что авария произошла на трассе М2, там столкнулись три машины, в одной из которых находилась Лада Дэнс. По предварительным данным, она получила травму голову, ее отвезли в больницу, передает РенТВ.

    Ранее группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне.

    5 августа 2023, 14:46
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    @ Дмитрий Коробейников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

    Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

    Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (56)
    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (9)
    5 августа 2023, 13:44
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (12)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (74)
    5 августа 2023, 13:58
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться

    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.

    Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.

    Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 09:14
    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников СВО

    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    Tекст: Ольга Никитина

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что новый FPV-дрон получит возможность ночного полета и применения в темное время суток. Как ожидается, в месяц будет выпускаться по 5 тыс. единиц таких БПЛА.

    Инженер-разработчик уточнил, что дроны собираются на новой конвейерной линии и на 30% состоят из российских комплектующих, в том числе это карбоновые рамы и корпуса. Причем долю российских комплектующих в новом ударном дроне планируется довести до 95%.

    Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

    Ранее в Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 09:54
    Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе

    Посольство Китая попросило Россию расследовать «нарушение прав» граждан страны на границе

    Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе
    @ Li Xin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайское посольство в Москве обратилось к российской стороне с призывом расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана, говорится в сообщении дипломатической миссии.

    В заявлении китайского диппредставительства в социальной сети WeChat сообщается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде пяти китайским гражданам, их туристические визы были аннулированы. Китайцы пытались на автомобиле пересечь границу. Утверждается, что они проходили дознание четыре часа, передает ТАСС.

    Как уточняется, во въезде китайским гражданам было отказано, поскольку «цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией». Это было признано нарушением норм законодательства России.

    В сообщении говорится, что китайская сторона «потребовала от России незамедлительно расследовать причины произошедшего», а также принять меры для устранения негативных последствий инцидента. Добавляется, что китайская сторона направила обращения в российские компетентные госорганы, а также МИД России.

    Подробности инцидента не приводятся.

    Между тем Bloomberg сообщает, что на днях блогер в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), у которого около 1 млн подписчиков, опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 10:27
    Павлюченко «пожалел» депутатов, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей

    Бывший футболист Павлюченко пошутил над депутатами, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей

    Павлюченко «пожалел» депутатов, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший футболист Роман Павлюченко с иронией отреагировал на сообщения о том, что депутатов Госдумы пересадят на отечественные автомобили, напомнив, что стоимость Aurus достигает 30 млн рублей.

    Павлюченко на своей странице в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что ему «жалко» депутатов, которые будут ездить на Aurus, передает Ura.ru.

    Напомним, Павлюченко в 2016 году оказался в центре скандала после того, как устроил дорожные разборки с водителем автомобиля ВАЗ. Сам футболист управлял белым Porsche Panamera.

    Между тем в «АвтоВАЗе» сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие автомобили пересадят российских чиновников.

    Коментарии (33)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

    Коментарии (36)
    5 августа 2023, 04:07
    Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных

    Источник: ВС России увеличат скорость нанесения ударов с помощью быстрой загрузки данных

    Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные способны увеличить скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами при помощи новых систем связи, позволяющих быстрее грузить данные в ракеты, сказал информированный источник.

    Разработка использует коротковолновые линии связи, позволяющие значительно ускорить загрузку полетных заданий в подвижные ракетные комплексы разного назначения за счет увеличения объема передачи данных в единицу времени, сказал собеседник РИА «Новости».

    Это увеличит скорость реагирования войск на действия противника и позволит оперативнее наносить удары по обнаруженным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий.

    Военный эксперт, ведущий специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые линии связи, и линии связи, применяющие кабели для распространения сигнала. Такие кабели могут повреждаться в бою или при чрезвычайных происшествиях.

    КВ-связь удобна для флота и для ракетных комплексов, которые должны быстро разворачиваться на позициях, получать целеуказание и бить по противнику, после чего менять местоположение, указал он.

    Коментарии (10)
    5 августа 2023, 12:51
    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Американский журналист рассказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    Речь идет о Британии и Польши. Сам журналист указал на неспокойные недели для украинского правительства, передает РИА «Новости».    

    Ситуация для Украины оказалась сложной, так как контрнаступление ВСУ терпит неудачи, войска Киева не могут даже прорвать российскую оборону. Хэмиш де Бреттон-Гордон указал на то, что Западу не понравились последние выпады Зеленского, когда он устроил истерику по поводу поддержки со стороны Лондона и Варшавы.

    Также он указал на удары БПЛА по Москве, указав на то, что это заставило западные страны нервничать.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (17)
    5 августа 2023, 15:36
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Минобороны: Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что оба танка противника были уничтожены в первые минуты боя наводчиком-оператором Алексеем Неустроевым, в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять американских MaxxPro вместе с десантом.

    Кроме того, после уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения. Танкисты «Алеши» представлены министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героев России.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (21)
    5 августа 2023, 15:28
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    Видео опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

    В начале августа украинское минобороны сообщало, что за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Коментарии (7)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

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    • Генерал Сорняк против ВСУ

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