Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье
Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, она получила серьезную травму.
Источник сообщил, что авария произошла на трассе М2, там столкнулись три машины, в одной из которых находилась Лада Дэнс. По предварительным данным, она получила травму голову, ее отвезли в больницу, передает РенТВ.
Ранее группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне.