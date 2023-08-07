Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили

  • Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
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    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского
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    МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя
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    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Новости
    14:54Путин призвал «Ростех» увеличить производство новейшего вооружения

    Президент Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    14:51Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5%

    Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:45Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь

    Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си

    14:39Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества – 2023»

    С 7 августа по 1 октября пройдет всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда», начался прием заявок, сообщили в Минэкономразвития.

    14:33Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту восстановили

    Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, разрешен проезд только легковым машинам, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    14:31В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    14:29Средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

    Средствами ПВО за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.

    14:27Ганчев заподозрил ВСУ в ударе по центру переливания крови в Харьковской области

    Удар по центру переливания крови в Купянском районе могли нанести ВСУ, чтобы дискредитировать российскую армию, заявил Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    14:25Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:08Подозреваемый в убийстве подростка задержан в Белгородской области

    В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки, решается вопрос об аресте, сообщили в Следственном комитете.

    14:05Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей

    Сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее; злоумышленником оказался гражданин Армении, отметили в пресс-службе ФТС.

    13:59Более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ прошли через «Госуслуги»

    Более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано через портал госуслуг, сообщает Минцифры.

    13:55Фигурантам дела о массовом отравлении метанолом на Урале озвучили приговор

    В Екатеринбурге суд вынес приговор шести из семи обвиняемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека. Они получили от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.

    13:51Почтовые ящики из зарубежных сервисов предложили перенести на российский xmail.ru

    Российским пользователям стал доступен переход с зарубежных почтовых сервисов на новый домен xmail.ru от Почты Mail.ru – при этом сохраняется прежнее имя ящика и логин, рассказали в пресс-службе сервиса.

    13:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

    Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.

    7 августа 2023, 14:33

    Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, разрешен проезд только легковым машинам, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он написал, что пока разрешен проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме.

    Ранее Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены.

    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (38)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (3)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 10:45
    Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали оказать помощь

    Фонд «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь ветерану СВО в Забайкальском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    В Telegram-канале фонда указано, что команда филиала решительно осуждает случившееся, называя ситуацию недопустимой.

    «Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем, чтобы жители Забайкалья и России могли жить, работать, воспитывать детей», – подчеркнуто в сообщении.

    Филиал фонда заверил, что проживающий в селе Нерчинский Завод ветеран и его семья получат всю необходимую помощь, а социальные координаторы встретятся с семьей пострадавшего, чтобы поддержать его родных, пока он проходит лечение.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (16)
    7 августа 2023, 13:08
    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде

    Сенатор Долгов: Попытка Вашингтона настроить нейтральные государства против России на встрече в Джидде провалилась

    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Переговоры в Джидде – это неудачная попытка Вашингтона затянуть нейтральные государства в антироссийскую коалицию. Американцам необходимо понять, что мирное урегулирование на Украине невозможно без учета интересов Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО», – отмечает собеседник.

    «Но попытка очевидно провалилась. Страны понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей», – акцентировал он.

    «Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой формулы мира Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России», – подчеркнул сенатор.

    «России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии», – пояснил Долгов.

    Сенатор Андрей Климов также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. «Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов», – подчеркнул сенатор.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании  Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (7)
    7 августа 2023, 12:19
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    По данным следствия, Михайлов вместе с другими украинскими военными занимали позицию в одном из детсадов в Мариуполе. Туда был доставлен пленный житель поселка Мирный другим военным ВСУ Владимиром Орлом. Михайлову приказали провести допрос с применением силы, чтобы получить показания, но он избил до смерти безоружного мужчину, после чего вместе с сослуживцем сбросил его тело в канализацию и поджег, следует из сообщения в Telegram-канале СКР.

    Позже Михайлов с Орлом также допрашивали с применением силы еще двух мирных жителей за их пророссийские взгляды, избивали людей прикладами автоматов.

    Следователи установили командиров ВФУ, кто отдавал приказы пытать и убивать людей, против них возбуждены уголовные дела, объявлен розыск.

    Кроме того, следователи доказали, что мотивом убийства явилась политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве. Михайлов признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    Коментарии (3)
    6 августа 2023, 21:48
    ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, об этом в Telegram-канале сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

    В заявлении говорится, что «около 15.00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения», передает РИА «Новости».

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 05:38
    Авиация поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

    Минобороны: Авиация группировки «Юг» поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что поражение украинским войскам нанесено в районах н.п. Дылеевка и Новгородское, передает ТАСС.

    Кроме того, экипаж вертолета армейской авиации уничтожил украинскую БМП в районе Клещеевки.

    Помимо этого, с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» были уничтожены две 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab («Краб») польского производства, а также выведена из строя гаубица «Гвоздика» и ВМП ВСУ в ДНР, добавил Астафьев.

    Накануне в военном ведомстве сообщали, что российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (2)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    7 августа 2023, 14:31
    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    7 августа 2023, 10:05
    Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Врио главы ДНР Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, южнодонецкое направление остается горячей точкой, в эпицентре находятся пункты Старомайорское и Урожайное, передает ТАСС.

    Также Пушилин заметил, что зафиксирован ряд улучшений на Авдеевском направлении, где российские подразделения с трудом, но продвигаются. ВСУ при этом несут большие потери, как в живой силе, так и в технике.

    По словам врио главы ДНР, одним из самых успешных в вопросе улучшения позиций остается Краснолиманское направление.

    Касательно ситуации на линии соприкосновения в ДНР, Пушилин отметил напряженность, однако заверил, что задача контролируемая.

    Ранее сообщалось, что сконцентрировавшие свои силы под Старомайорским ВСУ находятся в ловушке и несут серьезные потери под ударами российской артиллерии.

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    7 августа 2023, 10:31
    Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ

    Врио главы ДНР Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами

    Tекст: Александра Юдина

    Растет число жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ территории ДНР в связи с применением киевским режимом кассетных боеприпасов, заявил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, Киев это делает целенаправленно, сознательно стремясь перегрузить российскую систему ПВО, ну или пытается – в ряде случаев иногда это получается, передает РИА «Новости».

    Ранее Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР.

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    7 августа 2023, 13:32
    При подрыве комбайна в Белгородской области пострадали два человека

    Комбайн подорвался на мине в Белгородской области, пострадали два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Грайворонском округе Белгородской области Комбайн наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва пострадали водитель и пассажир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что комбайн подорвался на мину при уборке поля в селе Козинка. Один из пострадавших получил ранения глаз, руки и лица, брюшной стенки, мужчина находится в больнице. Второй получил множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица, он получил необходимую помощь и отказался от госпитализации.

    Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки.

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    7 августа 2023, 14:29
    Средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    Средствами ПВО за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.

     В Telegram-канале ведомства также сообщили, что средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS. Были уничтожены 14 украинских БПЛА около Кременной ЛНР, Кирилловки, Старомлыновки ДНР и Пологов Запорожской области.

    С начала  спецоперации уничтожены 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотников, 428 ЗРК, 11165 танков и других бронемашин, 1143 боевые машины РСЗО, 5787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12116 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» уничтожили пункт временной дислокации боевиков под Угледаром, живую силу ВСУ около Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного.

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