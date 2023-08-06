Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Во Внуково сняли ограничения на выпуск и прием самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково сняты, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По сообщению пресс-службы, с 11.55 часов ограничения на полеты сняты, аэропорт работает в штатном режиме, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.
Напомним, ранее в воскресенье в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.