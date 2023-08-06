Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Собянин в своем Telegram-канале, сегодня примерно в 11:00 мск была предпринята попытка прорыва на Москву беспилотника, однако на подлете силами ПВО его уничтожили.

В воскресенье в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

Напомним, в ночь на вторник несколько украинских БПЛА вновь пытались атаковать российскую столицу. Поврежден фасад башни в «Москва-Сити».