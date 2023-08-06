Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.16 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Как указал Собянин в своем Telegram-канале, сегодня примерно в 11:00 мск была предпринята попытка прорыва на Москву беспилотника, однако на подлете силами ПВО его уничтожили.
В воскресенье в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.
Напомним, в ночь на вторник несколько украинских БПЛА вновь пытались атаковать российскую столицу. Поврежден фасад башни в «Москва-Сити».