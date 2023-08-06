Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.16 комментариев
Во Внуково закрыли воздушную зону
Во Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов
В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как уточили в пресс-службе временные ограничения введены по независящим от аэропорта причинам, передает ТАСС.
Отмечается, что в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.
В июле сообщалось о закрытии Внуково для прилетов и вылетов на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников на Москву.