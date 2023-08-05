Чад отказался проводить военное вторжение в Нигер

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    Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    Назван ущерб Украины из-за прекращения зерновой сделки
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    15 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    01:22Чад отказался проводить военное вторжение в Нигер

    Африканская страна Чад не планирует осуществлять военное вмешательство в ситуацию в соседнем Нигере, сообщил глава чадского минобороны Дауд Яйя Брахим.

    01:11В Грузии нашли тела 11 погибших после оползня

    Грузинские спасатели ведут поиски 25 пропавших из-за стихийного бедствия в регионе Рача, найдены тела 11 погибших, сообщил министр здравоохранения страны Зура Азарашвили.

    00:48В метро Москвы останавливали движение из-за человека на путях

    Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро столицы возобновили после происшествия с человеком на путях, сообщил департамент транспорта Москвы.

    00:43На Крымском мосту временно перекрыли движение

    На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта, об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.

    00:12Незнание английского помешало пилотам с Украины осваивать F-16

    Украинские пилоты неспособны к обучению на американских истребителях F-16, поскольку не знают английского, утверждают источники Politico.

    23:52Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу

    Судья по делу 45-го президента США Дональда Трампа Таня С. Чуткан вполне может вынести обвинительный приговор в отношении политика, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    23:43Минобороны: В Сирии сотни террористов учатся на снайперов и операторов дронов

    На сирийской территории готовят несколько сотен боевиков «Исламской парти Туркестана» (запрещена в России и признана террористической), их тренируют управлять дронами, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

    23:18Минпромторг оставил смартфоны Samsung в списке параллельного импорта

    Мобильные телефоны Samsung решили оставить в перечне товаров для параллельного импорта, соответствующая информация содержится в приказе Минпромторга.

    23:13Нигерийский посол во Франции заявила, что президент Нигера лишен воды и света

    Нигерийский президент Мохамед Базум остается без воды и электричества под арестом мятежников, заявила посол страны в Париже Айшату Булама Кане.

    22:57Уклонисты на Украине попытались уехать из страны в тайнике фургона

    Украинские мужчины призывного возраста попытались сбежать из страны в Молдавию в тайнике, оборудованном в фургоне, сообщила украинская госпогранслужба.

    22:38Трамп отказался признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах

    Американский бизнесмен и 45-й президент США Дональд Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

    22:29Болгария объявила о летных учениях с США

    Болгарские и американские военные участвуют в совместной воздушной тренировке «Фракийское лето – 2023», сообщило министерство обороны Болгарии.

    22:08Американские БПЛА 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

    Коалиция в Сирии под руководством США за последние сутки допустила 11 нарушений протоколов деконфликтации, заявил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    22:01В параллельный импорт добавили фотокамеры Canon и очки Calvin Klein

    В список товаров параллельного импорта внесены еще несколько пунктов, включая батарейки Duracell, фотоаппараты Canon и очки Calvin Klein, сообщили в Минпромторге.

    21:59Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию в Белоруссии

    Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг обвинений Варшавы в адрес Минска, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

    5 августа 2023, 01:22

    Чад отказался проводить военное вторжение в Нигер

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Африканская страна Чад не планирует осуществлять военное вмешательство в ситуацию в соседнем Нигере, сообщил глава чадского минобороны Дауд Яйя Брахим.

    Народу Нигера народу предстоит «оценить серьезность ситуации» и «принять решение», заявил Брахим, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Чад никогда не станет вмешиваться в ситуацию в Нигере военным путем. Министр выступил за решение этой проблемы в Нигере путем диалога.

    Напомним, нигерийские военные заявили, что президент страны Мохамед Базум покинул свой пост. Франция потребовала освободить его, а военные Нигера обвинили Париж в планах провести военную операцию для освобождения Базума.

    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    4 августа 2023, 12:19
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

    Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

    Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 06:49
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.


    В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    Коментарии (112)
    4 августа 2023, 08:58
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности

    «Вымпел»: Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки

    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» в журнале «Арсенал Отечества».

    Как отмечается в статье, в России разработки ракет «воздух – воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают американские разработки на пять–десять лет, причем уже стартовала стадия принятия их на вооружение, передает РИА «Новости».

    Согласно информации разработчиков, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.

    Как уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, предполагающая, что боеприпас определяет собственные координаты в пространстве без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе предыдущего положения.

    Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью и может поражать цели на всех ракурсах, то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.

    Ранее летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, сообщил газете ВЗГЛЯД, что новые дальнобойные ракеты «воздух – воздух» недавно поступили на вооружение российских истребителей, они выполняют свои боевые задачи по определенной тактике.

    Коментарии (44)
    4 августа 2023, 07:50
    Снайпер рассказал, как ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами в Авдеевке

    Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, пытаясь сдержать российское наступление, активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки (ДНР), сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати».

    Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».

    «Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.

    Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.

    Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.

    Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (19)
    4 августа 2023, 16:18
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших

    Всемирный банк включил Россию в топ-5 сильнейших экономик мира

    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта в странах мира на конец 2022 года, Россия оказалась на пятом месте среди мировых крупных экономик по величине ВВП.

    ВВП рассчитывался по паритету покупательной способности – сколько необходимо валюты разных стран для покупки потребительской корзины, паритет рассчитан в долларах США. Так, ВВП России в 2022 году был равен 5,510 млрд долларов, а к 2030 может достичь 5,943 млрд долларов, говорится в публикации.

    В рейтинге топ-экономик ВБ также значатся Германия, Франция, Италия, Канада и Британия. В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия.

    Коментарии (59)
    4 августа 2023, 20:24
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Вера Басилая

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. .

    При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.

    Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.

    Коментарии (14)
    4 августа 2023, 17:59
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    В МВД Латвии предупредили россиян о массовой высылке из-за неисполнения закона о языке

    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    Он пояснил, что речь идет о 6 тыс. человек, которые не записались на экзамен по латышскому языку, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

    По его словам, в список попали люди, которые «не изъявили никакого желания ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство». Поэтому власти, ссылаясь на закон, потребовали от указанных лиц покинуть страну.

    При этом Лидак пообещал не устраивать «охоту на русских» и не депортировать их.

    Коментарии (16)
    4 августа 2023, 16:59
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    @ Turkish Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прекращение поставок урана из Нигера во Францию является возмездием за многие годы «жестокости» со стороны Парижа к африканским странам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.

    Эрдоган напомнил, что Франция делает это не впервые, и в мировой истории известно то, что Париж делал в Алжире, Руанде и Мали, и все «африканцы это хорошо знают». По его словам, сейчас поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены, это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран, передает РИА «Новости».

    Однако Турция, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.

    Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

    Коментарии (23)
    4 августа 2023, 19:08
    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты

    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    Проблема возникла из-за проблем с оплатой проживания организатором детского лагеря «Колибри» в Кемере. Около ста российских детей среди ночи оказались на улице. Всю ночь дети катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке. Новый отель нашли к утру, но заселиться удалось только в девять вечера. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и детей опять выгоняют на улицу, пишет портал «Турдом».

    В отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента альянса туристических агентств России Александра Мкртчяна, дети провели прошлую ночь на скамеечке, что является поводом для судебного разбирательства. Он заявил, что будут договариваться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их на улице, передают «Известия».

    Также Мкртчян добавил, что туроператор должен будет компенсировать стоимость путевок детям, ему грозит уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

    Между тем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции с российскими детьми, а также призвал родителей составить групповой иск против туроператора в суд.

    Ранее президент Турции Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в стране.

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    4 августа 2023, 18:17
    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Захарова: Прямой канал для зерновой сделки между Россельхозбанком и JP Morgan закрыли 2 августа

    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прямой канал, установленный между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, закрылся 2 августа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала.

    12 июля генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в котором шла речь о расчетах через Россельхозбанк.

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    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

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    4 августа 2023, 11:05
    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве

    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».

    Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.

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