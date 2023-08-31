Вице-премьер Хуснуллин оценил подготовку новых регионов к учебному году и зиме

По словам вице-премьера в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях школы, детсады, техникумы и вузы помогают восстанавливать 66 регионов – шефов. Дети пойдут учиться в удобные здания, оснащенные всем необходимым оборудованием, все объекты будут отвечать российским стандартам качества, заявил Хуснуллин.

Замглавы правительства также добавил, что в этом году продолжаются работы по капитальному ремонту дорог на территориях новых регионов. «Автодор» в 2023 году планирует восстановить порядка 769 км дорог и 26 искусственных сооружений, при этом 700 км уже капитально отремонтированы, и в начале сентября годовая программа будет выполнена. Восстановление искусственных сооружений планируется завершить к декабрю, говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Мы неплохо идем по приведению дорог в нормативное состояние, действительно, улично-дорожная сеть преображается. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в восстановлении дорожной инфраструктуры. Вместе с тем прошу обратить внимание на выполнение программы дорожного строительства, ускорить данную работу и наращивать темпы», – отметил Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе совещания рассказал о подготовке к отопительному периоду в новых регионах России. По его словам, в ДНР подачу тепла потребителям будут обеспечивать 1282 котельные, в Луганской – 1082, в Запорожской области – 440 и в Херсонской области – 394, а для подготовки к отопительному сезону ведётся работа по формированию запасов топлива, созданию аварийных бригад и восстановлению объектов.

Также глава Минстроя отметил восстановление объектов, в которых планируется разместить МФЦ. По его словам, завершены работы по 58 объектам опорной сети МФЦ, а к 1 сентября планируется завершить ремонт и дооснастить еще 17 МФЦ.