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    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    24 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    49 комментариев
    27 августа 2023, 13:58

    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 150 украинских военных

    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли на Запорожском направлении более 150 человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия за прошлую ночь потеряла на запорожском участке линии боевого соприкосновения более 150 человек и восемь бронированных машин, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, минувшей ночью было зафиксировано движение противника, девять колонн с техникой и личным составом российская армия уничтожила сразу. По его словам, эти колонны потеряли восемь бронированных машин, четыре танка, четыре пикапа и около 150 военных, передает ТАСС.

    Он уточнил, что планы украинского командования понятны. По мнению Балицкого, ВСУ хотят всеми способами закрепиться на рубеже Работино – Вербовое, «бросая на убой все имеющиеся резервы».

    Ранее Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    26 августа 2023, 20:45
    В США предсказали сдачу Харькова украинскими войсками без боя

    Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, выразил мнение бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

    Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».

    При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.

    В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.

    Коментарии (23)
    26 августа 2023, 19:47
    Премьер Канады призвал G7 не позволить победить России

    Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 готовы поддерживать боевые действия на Украине сколько угодно, нельзя позволить России победить, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

    Коментарии (45)
    26 августа 2023, 17:22
    В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

    Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

    Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (7)
    26 августа 2023, 14:44
    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Минобороны: Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Так, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщает Минобороны в Telegram.

    В то же время на запорожском направлении отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

    На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и Krab, а также две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Кроме того, в районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 37 украинских дронов.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 21:20
    Кадыров заявил об огромных потерях четвертой штурмовой бригады нацгвардии ВСУ

    Глава Чечни Кадыров: Четвертая штурмовая бригада нацгвардии ВСУ потеряла 80% личного состава

    Tекст: Вера Басилая

    Только 20-25% состава четвертой штурмовой бригады нацгвардии Украины, воевавшей на Клещеевском направлении, остались в живых, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что пленные, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении, рассказали, что их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных и польская САУ Krab.

    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 20:24
    Депутаты призвали лишать уклонистов в России приобретенного гражданства

    Депутат Матвеев: В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме рассмотрят закон о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, заявил заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

    В своем Telegram-канале он написал, что проект о лишении приобретенного российского гражданство за уклонение от постановки на учет и мобилизации будет внесен в Госдуму на следующей неделе.

    Ранее уклонистов в России лишили возможности сдавать экзамен на права.

    Коментарии (17)
    26 августа 2023, 16:39
    В НАТО убедили Украину изменить план наступления

    Guardian: Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося прогресса контрнаступления и сосредоточиться на одном направлении, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что на прошлой неделе командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи и британский адмирал Энтони Радакин встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе. Они обсуждали планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочную стратегию наступления, а также способы ускорить контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».

    По данным источника, результате встречи ВСУ изменили свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на запорожском направлении.

    По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между южным и восточным фронтом.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 19:22
    На Украине предупредили об угрозе потери контроля над Харьковом

    Экс-советник Кучмы Соскин: На фронте для ВСУ сложилась тупиковая ситуация

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины не могут противостоять наступлению Вооруженных сил Российской Федерации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Судя по линии фронта никакое контрнаступление ВСУ не ведет, есть огромная угроза потери Купянска, Харькова, то же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее, заявил Соскин, передает РИА «Новости».

    Соскин считает, что для ВСУ на фронте складывается тупиковая ситуация, а российская линия обороны неприступна для украинской армии.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (3)
    26 августа 2023, 16:02
    В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания про СВО и новые регионы России

    В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания про СВО на Украине и присоединение новых регионов к России

    В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания про СВО и новые регионы России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    В единый государственный экзамен по истории в 2024 году включены задания, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине и присоединением новых регионов РФ, следует из проекта демонстрационного варианта экзамена, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

    В демонстрационном варианте ЕГЭ по истории на 2024 год в одном из заданий выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников – командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка – Ясиноватая, передает ТАСС.

    В другом задании выпускнику предлагается расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что задания по СВО и новым территориям России будут включены в ЕГЭ после того, как новые учебники появятся во всех российских школах.

    Напомним, в начале августа помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о включении специальной военной операцией (СВО) на Украине в учебник истории.

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    26 августа 2023, 19:32
    Мощный взрыв произошел в украинском Краматорске

    Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске

    Tекст: Вера Басилая

    Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Краматорске, есть задымление, сообщили украинские СМИ.

    Издание Страна.ua пишет, что источники сообщили о мощных взрывах в Краматорске, после чего на месте происшествия поднялся дым, передает РИА «Новости».

    Между тем,  на подконтрольной Украине территории ДНР объявили воздушную тревогу.

    Ранее ВС России уничтожили украинский пункт управления РЭБ под Краматорском.

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    26 августа 2023, 19:58
    Военкоры показали уничтожение «Ланцетом» французской гаубицы «Цезарь» в зоне СВО

    Военкоры показали уничтожение «Ланцетом» французской гаубицы «Цезарь» в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военкоры показали, как барражирующий боеприпас «Ланцет» в зоне специальной военной операции уничтожил французскую гаубицу «Цезарь» .

    На кадрах видео, опубликованного в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», показано, как спецназ группировки V с помощью «Ланцет» вывел французскую гаубицу из строя на южно-донецком направлении.

    Ранее Минобороны показало, как российский ударный FPV- беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один.

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    26 августа 2023, 21:34
    В офисе Зеленского подтвердили участие Залужного в тайном совещании НАТО

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный участвовал в секретном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов партнеров Украины почти каждый день для внесения корректив на фронте, заявил Подоляк, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Залужный объясняет, какие вооружения нужны на направлениях, и выясняет можно ли рассчитывать на поставку дополнительных дальнобойных ракет и ПВО.

    Подоляк добавил, что главком ВСУ проводит консультации с США и Великобританией, которые «лучше остальных знают, что происходит на фронте».

    Ранее The Guardian сообщила, что генералы НАТО могли убедить главкома ВСУ Залужного на тайном совещании изменить стратегию из-за замедлившегося прогресса контрнаступления и сосредоточиться на одном направлении.

    Коментарии (3)
    26 августа 2023, 20:50
    Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

    Губернатор Гладков: Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Щетиновка Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на село Щетиновка. Мужчина косил траву на даче, когда на него упала украинская бомба.

    Гладков выразил соболезнования родным погибшего, который получил смертельные ранения.

    Ранее ВСУ обстреляли белгородский поселок Уразово кассетными снарядами, пострадали шесть человек.

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 17:46
    Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника отправлены на экспертизу

    Обломки сбитого ночью в субботу над Истрой беспилотника отправлены на экспертизу

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу, сообщила глава городского округа Истра в Московской области Татьяна Витушева.

    В своем Telegram-канале она сообщила, что были найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона, который был самолетного типа. Витушева также отметила, что специалисты предполагают, что это был беспилотный ударный авиационный комплекс с радиусом действия в 800 км и скоростью в 120 км в час.

    По ее словам, сейчас выясняется, была ли взрывчатка на сбитом дроне.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью в субботу ПВО сбила беспилотник самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье.

    Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожили беспилотник, пострадавших и разрушений нет.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 20:39
    После обстрела ВСУ пропало электричество в селе в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Брянской области, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в Кирилловке повреждены четыре дома, частично нарушено электроснабжение, пострадавших нет.

    Сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте, и устраняют последствия обстрела.

    Ранее Богомаз сообщал, что сотрудники управления ФСБ, Минобороны и спецподразделений управления Росгвардии пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в регион.

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