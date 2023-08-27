На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 150 украинских военных

Балицкий: ВСУ за ночь потеряли на Запорожском направлении более 150 человек

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, минувшей ночью было зафиксировано движение противника, девять колонн с техникой и личным составом российская армия уничтожила сразу. По его словам, эти колонны потеряли восемь бронированных машин, четыре танка, четыре пикапа и около 150 военных, передает ТАСС.

Он уточнил, что планы украинского командования понятны. По мнению Балицкого, ВСУ хотят всеми способами закрепиться на рубеже Работино – Вербовое, «бросая на убой все имеющиеся резервы».

Ранее Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.