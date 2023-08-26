Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Сбившего на электросамокате ребенка в Москве задержали
Полиция задержала сбившего на электросамокате ребенка в Москве подростка
Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел подростка, который сбил на самокате ребенка на юго-западе Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД России.
В МВД сообщили, что сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель, который сбил на электросамокате пятилетнего мальчика. Сейчас он доставлен в полицию для разбирательств, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка в Южном Бутово и скрылся с места происшествия.