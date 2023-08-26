Сбившего на электросамокате ребенка в Москве задержали

Полиция задержала сбившего на электросамокате ребенка в Москве подростка

Tекст: Вера Басилая

В МВД сообщили, что сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель, который сбил на электросамокате пятилетнего мальчика. Сейчас он доставлен в полицию для разбирательств, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка в Южном Бутово и скрылся с места происшествия.