Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.8 комментариев
Украина допустила продолжение транзита российского газа в Европу
Посол Украины в Кишиневе Шевченко: Киев готов обсуждать продолжение транзита российского газа с покупателями в Европе
Украина не будет вести переговоры с Газпромом о продлении соглашения о транзите газа через свою территорию после 2024 года, но открыта для обсуждения этого с покупателями российского газа в Европе, заявил посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко.
Дипломат заявил в интервью порталу «Голос Бессарабии», что Украина отказалась инициировать переговоры с Москвой о продлении контракта, так как не имеет с Россией дипломатических отношений и находится с ней в состоянии войны. В то же время Шевченко добавил, что в Киеве ждут позиции Газпрома или российских властей. По его словам, Украина якобы открыта к любому варианту продолжения транзита российского газа, потому что в настоящее время поставки осуществляются через Украину в Приднестровье и Молдавию, передает ТАСС.
Шевченко выразил мнение, что Украина могла бы заключить договор о транзите с Германией, Польшей, Молдавией, если они будут покупать российский газ и решат, что он может идти транзитом через Украину.
Напомним, в прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.