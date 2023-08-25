Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.3 комментария
Лидер ЛДПР предложил учредить день Дальнего Востока России
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить день Дальнего Востока России 4 января или 13 мая. Такую идею председатель партии озвучил на встрече с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
По словам Слуцкого, день Дальнего Востока России позволит привлечь внимание к проблемам макрорегиона, вывести их обсуждение на федеральный уровень и ускорить принятие конкретных решений. Сейчас людям требуются качественные продукты, их ассортимент, отличное образование, сфера досуга и услуг, развитая инфраструктура, считают в ЛДПР.
«Начать нужно с мероприятий по снижению цен на продукты, расширению ассортимента и повышению их качества. Многие товары везут из Центральной России, значит, нужны субсидии перевозчикам, ограничение потолка цен на бензин. Уже дал поручение проработать законодательные механизмы», – отметил Слуцкий.
Молодежь Дальнего Востока старается уехать в Центральную Россию, тем более что уровень местного школьного образования помогает успешно поступать в столичные вузы. В ЛДПР подчеркнули, что давно и последовательно выступают за возвращение классических экзаменов и развитие образовательных центров в регионах. Это позволит выпускникам получать специальность и потом работать в своем регионе.
«Нам нужна реновация Дальнего Востока. Нужно укреплять веру дальневосточников и россиян в этот богатый и уникальный край», – добавил Слуцкий.
Праздноваться День Дальнего Востока России может 4 января, так как в этот день в 1926 году в составе СССР был образован Дальневосточный край, или 13 мая, когда в 2000 году был образован Дальневосточный федеральный округ.