Лидер ЛДПР предложил учредить день Дальнего Востока России

По словам Слуцкого, день Дальнего Востока России позволит привлечь внимание к проблемам макрорегиона, вывести их обсуждение на федеральный уровень и ускорить принятие конкретных решений. Сейчас людям требуются качественные продукты, их ассортимент, отличное образование, сфера досуга и услуг, развитая инфраструктура, считают в ЛДПР.

«Начать нужно с мероприятий по снижению цен на продукты, расширению ассортимента и повышению их качества. Многие товары везут из Центральной России, значит, нужны субсидии перевозчикам, ограничение потолка цен на бензин. Уже дал поручение проработать законодательные механизмы», – отметил Слуцкий.

Молодежь Дальнего Востока старается уехать в Центральную Россию, тем более что уровень местного школьного образования помогает успешно поступать в столичные вузы. В ЛДПР подчеркнули, что давно и последовательно выступают за возвращение классических экзаменов и развитие образовательных центров в регионах. Это позволит выпускникам получать специальность и потом работать в своем регионе.

«Нам нужна реновация Дальнего Востока. Нужно укреплять веру дальневосточников и россиян в этот богатый и уникальный край», – добавил Слуцкий.

Праздноваться День Дальнего Востока России может 4 января, так как в этот день в 1926 году в составе СССР был образован Дальневосточный край, или 13 мая, когда в 2000 году был образован Дальневосточный федеральный округ.