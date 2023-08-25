Онищенко исключил распространение холеры в России

Онищенко исключил распространение холеры, но предупредил о подъеме заболеваемости ОРВИ в России

Tекст: Вера Басилая

По его словам, холера передается только через пищу и воду, а питьевая вода в России гарантированного качества, так что распространиться зараза не сможет, передает РИА «Новости».

Также Онищенко пояснил, что ежегодно водоемы России исследуются на наличие возбудителей холеры.

Он подтвердил, что в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом через неделю после учебного года, когда дети вернутся с каникул.

Онищенко подчеркнул, что от коронавируса в России создан популяционный иммунитет, не стоит опасаться большого подъема заболеваемости, а вот от гриппа следует привиться, сделать это можно уже сейчас.

Ранее пробы на холеру взяли у трех человек в Ленинградской области, которые контактировали с госпитализированными в Тамбовской области.



Напомним, у приехавшего из Дели в Россию индийца выявили холероподобный возбудитель, его госпитализировали в Тамбовской области. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что количество людей с подозрением на холеру индийских граждан в Тамбовской области выросло до двух, их госпитализировали.



