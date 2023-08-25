Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы0 комментариев
Онищенко исключил распространение холеры в России
Онищенко исключил распространение холеры, но предупредил о подъеме заболеваемости ОРВИ в России
Завоз холеры в Россию возможен, распространиться она не сможет, но ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, холера передается только через пищу и воду, а питьевая вода в России гарантированного качества, так что распространиться зараза не сможет, передает РИА «Новости».
Также Онищенко пояснил, что ежегодно водоемы России исследуются на наличие возбудителей холеры.
Он подтвердил, что в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом через неделю после учебного года, когда дети вернутся с каникул.
Онищенко подчеркнул, что от коронавируса в России создан популяционный иммунитет, не стоит опасаться большого подъема заболеваемости, а вот от гриппа следует привиться, сделать это можно уже сейчас.
Ранее пробы на холеру взяли у трех человек в Ленинградской области, которые контактировали с госпитализированными в Тамбовской области.
Напомним, у приехавшего из Дели в Россию индийца выявили холероподобный возбудитель, его госпитализировали в Тамбовской области. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что количество людей с подозрением на холеру индийских граждан в Тамбовской области выросло до двух, их госпитализировали.