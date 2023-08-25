Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.2 комментария
Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме
Турецкий политик Сель посоветовал Зеленскому забыть о Крыме и бывших границах Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ страны, считает председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
Сель в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году было «однозначным и ясным». По словам политика, Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, и Зеленскому нужно забыть о полуострове и восстановлении бывших границ Украины.
Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности страны в пределах ее международно признанной госграницы, включая «деоккупацию» Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.
Тем временем СМИ сообщали, что киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом.