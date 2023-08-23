На «Иви» составлен протокол за отсутствие маркировки «18+» на фильмах с ЛГБТ

Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ

Генерал авиации Попов: Уничтожить катер ВСУ из пушки могли только летчики первого класса

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что летчики использовали пушку – это уникальная ситуация. Уничтожение цели говорит о том, что наши летчики были подготовлены ко всем условиям и ко всем возможным оперативно-тактическим задачам. Работали летчики первого класса», – отмечает Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

Дополнительная сложность стрельбы из пушки заключалась в том, что цель находилась в море. «Над водой есть особенности эксплуатации высотомеров, прицелов, потому что поверхность неравномерна, могут быть блики. Но нельзя сказать, что такие условия критично влияют на прицеливание и выполнение боевой задачи», – подчеркнул Попов.



Стрельба всегда ведется с упреждением при помощи лазерного дальномера, чтобы компенсировать движение цели. «Относительно самолета катер и другая наземная цель движется довольно медленно. Это не самолет, который летит на скорости 600-800 км/ч и маневрирует. Надводный скоростной катер может идти со скоростью 80-150 км/ч. Поэтому для летчика, у которого хорошо работает система ПНК (прицельно-наблюдательный комплекс), это не столь сложная задача», – пояснил генерал-майор.

Собеседник отметил эффективную ударную мощь залпового огня из 30-мм авиационной пушки ГШ-30-1, с которой, вероятно, и велся огонь. Ее скорострельность составляет 1200 выстрелов в минуту. «Если прицел хорошо отъюстирован, то все снаряды ложатся в размер три на три метра. Любая броня на легком быстроходном катере пробивается на раз. Катер будет остановлен, либо даже потоплен, потому что снаряд может пробить его насквозь», – подчеркнул Попов.

Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя. Катер находился восточнее острова Змеиный, активно маневрировал, пытаясь уйти от истребителя.



11-метровый катер Willard Sea Force может перевозить до 26 десантников. Он предназначен для патрулирования, досмотра, поиска и захвата целей, проведения спасательных и разведывательных операций. Состоит на вооружении многих стран мира.

Это уже второй уничтоженный украинский катер за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.