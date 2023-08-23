Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.4 комментария
Зеленский попросил у Финляндии старые истребители F-18
Зеленский попросил у Финляндии выводимые из эксплуатации истребители F-18
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать Киеву истребители четвертого поколения F-18, которые Хельсинки намерен вывести из эксплуатации.
«Мы берем все, что нам дают», – заявил Зеленский, добавив, что Украина «с удовольствием» возьмет F-18, если они не нужны Финляндии.
В то же время Зеленский отметил, что приоритетными для Киева остаются F-16 из-за их количества, которое может обеспечить потребности ВВС Украины, передает ТАСС.
F-18 – палубный истребитель-бомбардировщик, разработан в США в 1970-х годах, остается на вооружении некоторых стран Европы.
Ранее сообщалось, что Киев сможет получить от западных партнеров истребители F-16 минимум через шесть месяцев.