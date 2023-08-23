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Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
Российские военные продвигаются на Купянском направлении «хорошими темпами», заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.
Купянское направление остается «острым участком», и российские силы движутся там «с хорошим темпом», заявил Гагин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
По его словам, российские военные удерживают Клещеевку на Артемовском направлении, там ведутся серьезные бои.
Украинская сторона собрала большие силы в районе Урожайного в ДНР, но ВСУ несут потери, подчеркнул Гагин.
ВСУ не преуспели в закреплении в населенных пунктах, поскольку там много разрушенных построек, в них сложно долго находиться и организовывать тыловое обеспечение.
Также в среду Гагин заявлял, что украинские военные пытаются прорваться под Угледаром.