Российские силы группировки «Восток» в ДНР сорвали эвакуацию ВСУ и поразили восемь опорных пунктов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, при поддержке артиллерии и авиации российскими военными было нанесено огневое поражение по ВСУ в районе Урожайного – ликвидировано три пункта временной дислокации украинских военных, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ, передает РИА «Новости».

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в ДНР.

При этом в окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ.

Отмечается, что огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки, уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки.

Чехов добавил, что российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза «Октябрь».

В заключение начальник пресс-центра отметил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также применением ПЗРК «Верба» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Лелека».

Накануне российскими военными было отражено пять атак ВСУ на Купянском направлении.

