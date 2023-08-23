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Российские военные уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ
Российские силы группировки «Восток» в ДНР сорвали эвакуацию ВСУ и поразили восемь опорных пунктов
Военные группировки «Восток» уничтожили в течение суток восемь опорных пунктов ВСУ, а также пресекли эвакуацию подбитой техники противника и сорвали ротацию его сил, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По его словам, при поддержке артиллерии и авиации российскими военными было нанесено огневое поражение по ВСУ в районе Урожайного – ликвидировано три пункта временной дислокации украинских военных, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, артиллерия группировки уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в ДНР.
При этом в окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ.
Отмечается, что огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки, уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки.
Чехов добавил, что российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза «Октябрь».
В заключение начальник пресс-центра отметил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также применением ПЗРК «Верба» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Лелека».
Накануне российскими военными было отражено пять атак ВСУ на Купянском направлении.