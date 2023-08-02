На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
Взрывы прогремели на Украине
В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы
Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.
Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.
«Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».
Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.
Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.