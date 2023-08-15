Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное
Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.
«Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.
«Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.
«Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.
Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».
В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.
Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.