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В России вступил в силу ГОСТ на женские каблуки
В России начал действовать ГОСТ на женские каблуки
Новый национальный стандарт, определяющий прочность крепления каблуков женской обуви, вступил в силу в России.
Новый ГОСТ устанавливает метод определения прочности крепления каблука для женской обуви, передает РИА «Новости».
Стандарт применим к обуви на среднем и высоком каблуке и призван выявлять потенциально опасные конструкции, склонные к поломке из-за слабого крепления или хрупких материалов.
В России применение ГОСТов является добровольным. Их цель – повысить безопасность и качество продукции, а также обеспечить защиту прав потребителей.
Напомним, в июне в России решили ввести новый стандарт оценки устойчивости женской обуви.
В августе Росстандарт закрепил стандарты качества для баночной лососевой икры.