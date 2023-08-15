То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
Минобороны: Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
Российский танк на Авдеевском направлении, несмотря на прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, продолжил вести прицельный огонь по противнику, сообщил офицер группировки войск «Юг» ВС России.
Офицер рассказал РИА «Новости», что танки сопровождали штурмовую колонну: один выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая БМП. Танк прикрытия, приблизившись к украинским позициям, открыл огонь по укрепрайону противника. В ходе боя по российскому танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW, однако экипаж сохранил боеспособность и продолжил вести огонь.
Подбитый танк, прикрывая товарищей, в ходе боя нарвался на минное заграждение противника, но даже после этого продолжал вести огонь.
Ранее украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО, в том числе про проблемы NLAW.