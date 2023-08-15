Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

  • Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 27 человек
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    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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    Новости
    05:04Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 27 человек

    Число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправочной станции в Махачкале достигло 27 человек.

    04:55Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

    Российский танк на Авдеевском направлении, несмотря на прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, продолжил вести прицельный огонь по противнику, сообщил офицер группировки войск «Юг» ВС России.

    04:25Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    03:58Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    03:25Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    02:51США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    02:12Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

    Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану.

    01:44В Приморье ввели режим ЧС в связи с паводком

    В Приморье из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

    01:05Возгорание после взрыва на АЗС в Махачкале локализовано

    Возгорание, возникшее после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, при котором, по последним данным, погибли 12 человек, локализовано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

    00:50Германия запланировала средства на военную помощь Украине до 2027 года

    В бюджет Германии на несколько лет вперед заложены средства, предназначенные для поддержки Украины, сообщил министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

    00:22Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 12 человек

    В результате взрыва, произошедшего 14 августа на автозаправке на севере Махачкалы, погибли 12 человек, еще 50 человек пострадали, сообщили в региональном Центре медицины катастроф. Минздрав сообщает о двоих погибших детях.

    00:12Экс-агент ЦРУ заявил о натиске российских сил под Харьковом

    Вооруженные силы Украины отступают под Харьковом из-за российского наступления, заявил бывший агент Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

    23:39Опубликовано видео момента взрыва на АЗС в Махачкале

    В Сети опубликовано видео момента взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

    23:10Возросло число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

    В результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправочной станции в Махачкале, по уточненным данным, погибли пять человек, еще десять человек получили травмы.

    22:55Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    15 августа 2023, 04:55

    Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

    Минобороны: Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский танк на Авдеевском направлении, несмотря на прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, продолжил вести прицельный огонь по противнику, сообщил офицер группировки войск «Юг» ВС России.

    Офицер рассказал РИА «Новости», что танки сопровождали штурмовую колонну: один выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая БМП. Танк прикрытия, приблизившись к украинским позициям, открыл огонь по укрепрайону противника. В ходе боя по российскому танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW, однако экипаж сохранил боеспособность и продолжил вести огонь.

    Подбитый танк, прикрывая товарищей, в ходе боя нарвался на минное заграждение противника, но даже после этого продолжал вести огонь.

    Ранее украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО, в том числе про проблемы NLAW.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

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    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

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    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

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    14 августа 2023, 07:10
    Подпольщики помогли войскам России уничтожить склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить объекты ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» сообщили, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты вооруженных сил Украины в поселке Садовое, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.

    Организация предоставила видео, на котором помимо соответствующего заявления подпольщика видны кадры, снятые в Садовом и Херсоне. Активист рассказал, что подпольщики определили военные объекты в Садовом, по которым позднее отработала российская артиллерия. В результате ВСУ потеряли около 30 человек. Кроме того, российским войскам были переданы координаты склада боеприпасов и военной техники в ангаре на территории завода Петровского.

    Также «Русский Херсон» распространил «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения». По словам подпольщика, организация расширяется, активисты есть не только в Херсоне, но и в других районах Херсонской области, которые удерживаются украинскими войсками, передает РИА «Новости».

    Как заявил подпольщик, у организации «теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям». В качестве основной цели он назвал «избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев».

    Напомним, о создании организации «Русский Херсон» было объявлено в апреле. В апреле они сообщили, что помогли российской артиллерии поразить цели в Камышанах и во Львово. В конце мая подпольщики помогли уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных, в июне – место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и речной буксир.

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    14 августа 2023, 08:20
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».

    «Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.

    Ранее СМИ писали, что Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

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    14 августа 2023, 06:26
    Стало известно о проблемах бельгийских Leopard с системой управления огнем

    Forbes сообщил о проблемах с системой управления огнем у предназначенных для Украины танков Leopard

    Tекст: Антон Антонов

    У танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но требует «платы за уникальность». Система нуждается в особом уходе и технической поддержке. Кроме того, как указывает Экс, их «наперечет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, «находятся в плохом состоянии». Он объясняет намерение Германии передать Украине только 30 из купленных 50 танков тем, что 20 хотят разобрать на запчасти для ремонта тех машин, которые предназначены Киеву. Экс подозревает, что «каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем».

    Однако это «не самая большая проблема», добавляет он, поскольку гораздо больше должна беспокоить «тонкая стальная броня», которая не в состоянии «обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».

    Напомним, германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

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    14 августа 2023, 13:31
    Система ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ вновь пытались нанести удар по Белгородской области, ПВО сбила две воздушные цели возле села Пушкарное. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация выясняется.

    Ранее стало известно, что при атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде поврежден многоквартирный дом в результате атаки беспилотника. Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены.

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    14 августа 2023, 06:54
    Группировка российских войск «Юг» рассказала об авиаударах по ВСУ

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об авиаударах по ВСУ в ДНР

    Группировка российских войск «Юг» рассказала об авиаударах по ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Су-34 управляемыми боеприпасами нанесли удары по двум пунктам временной дислокации ВСУ у Белой Горы, а также ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения украинских сил в Авдеевке. Российская штурмовая и армейская авиация атаковала ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

    Кроме того, ВСУ потеряли два 120-миллиметровых миномета с расчетами у Верхнекаменского и Красногоровки в ходе контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ в районе торского участка Серебрянского лесничества, украинские потери составили свыше 60 боевиков. Также уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет ВСУ, передает ТАСС.

    На Сватовском направление украинские войска предприняли две попытки атаки. Атаки были отражены, ВСУ потеряли до 10 человек и бронированную машину. Кроме того, у Плащанки сбит украинский беспилотник.

    Напомним, российская группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР.

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    14 августа 2023, 16:46
    Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

    Пушилин: Контрнаступление ВСУ продолжается, но уже выдыхается

    Tекст: Валентина Григоренко

    Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще продолжается, но уже выдыхается, речи о второй волне контрнаступления не идет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Армия-2023».

    Пушилин, комментируя вторую волну наступления Украины, отметил, что действия, которые сейчас предпринимают ВСУ, нельзя назвать контрнаступлением, а что касается первой волны – она выдыхается, но еще идет. По его словам, в настоящее время осталось несколько горячих точек по линии фронта, но Российская армия имеет высокую подготовленность по сравнению с тем, что было полгода назад, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

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    15 августа 2023, 00:12
    Экс-агент ЦРУ заявил о натиске российских сил под Харьковом

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления России

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины отступают под Харьковом из-за российского наступления, заявил бывший агент Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру сообщил, что Россия «начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте». ВСУ тем временем отступают, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Для сдерживания «такого натиска», по словам Джонсона, Украина не обладает ни достаточным количеством оружия, ни боеприпасами. Помимо этого, для продолжения боев у ВСУ, по его словам, нет нужного количества установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны.

    Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения.

    Как отмечал американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер, в случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков.

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    14 августа 2023, 10:15
    В Крыму предложили ужесточить наказание за фото и видео с военными объектами

    Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить ответственность за фото и видео работы ПВО и военной техники

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Крыма готовят предложения по ужесточению ответственности за публикацию и распространение в интернете фотографий и видео работы военных и стратегических объектов, ПВО и других систем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он написал, что следует жестче наказывать за распространение в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов, а также результатов украинских терактов.

    Аксенов призвал воздержаться от подобных публикаций, которые делают жителей «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов».

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

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    14 августа 2023, 09:11
    Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Губрнатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом

    Tекст: Вера Басилая

    Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ, повреждений несущих конструкций дома нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены, подтверждено попадание беспилотника, следует из сообщения «ВКонтакте».

    По словам губернатора, коммунальные службы убрали обломки ограждающих конструкций, разрушенную плитку.

    Он уточнил, что в понедельник будет проведено повторное обследование дома и начнутся восстановительные работы. Кроме того, специалисты проведут экспертизу поврежденных автомобилей.

    Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден многоквартирный дом.

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    14 августа 2023, 16:23
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что потери противника составили до 150 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

    На Купянском направлении также успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    На Краснолиманском направлении за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

    На Южно-Донецком направлении в результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

    На Запорожском направлении в течение суток потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.

    Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой народной республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области.

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    14 августа 2023, 10:25
    Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Красноярске

    Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Красноярске на острове Татышев. На площадке работали интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где все желающие смогли записать теплые слова в поддержку участникам СВО.

    Концерт начался с выступления российского поэта Игоря Караулова со стихами о любви к России, о единстве и жизни.

    По словам обладателя золотой медали V Дельфийских игр России и гран-при международного конкурса «Звездная юность планеты» Андрея Луговского, фестиваль стал большим объединяющим праздником для красноярцев.

    Певица Юлианна Караулова рассказала, что в Красноярске живут родственники, связь с которыми, к сожалению, была утеряна много лет назад, «в 16 лет я впервые встретилась здесь с двоюродной сестрой дедушки, это было неожиданно, но очень радостно», отметила она. «Сегодня на концерте собралось много людей, все на волне музыки и единения – это было незабываемо», – отметила артистка.

    Дмитрий Певцов исполнил на концерте советские песни из лучших фильмов того времени. Он отметил, что такие мероприятия очень важны для тех, кто сейчас защищает «наши спины», им нужно понимать, что вся страна вместе с ними.

    «Культура – это там, где есть человек, поэтому такие фестивали очень важны, мы развиваемся. Наше главное отличие от искусственного разума – это то, что мы умеем рисовать, петь, любить по-настоящему», – заявил Стас Костюшкин.

    На фестивале было представлено шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами: красочный турнир по армрестлингу на АРМ прицепе, поднятие природных камней на плечо, сборка-разборка оружия. В рамках фестиваля прошли ярмарка местных умельцев, мастер-классы для всех желающих от Федерации керлинга Красноярского края, игровая программа для детей, фудкорт и другое.

    Завершил событие официальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию, чтобы показать миссию проекта – единение россиян и дальнейшее развитие страны. К слову, в этом году у фестиваля появился официальный хэштег: #русскоелето2023.

    Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии «Народного фронта» и Общественной палаты России.

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    15 августа 2023, 04:25
    Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Офицер НАТО Атламазоглу: Беспилотники «Ланцет» стали тактической угрозой для ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отметил, что применение российской стороной дронов «Ланцет» превратилось в «опасную тактическую угрозу на поле боя» для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    По словам автора публикации, киевский режим теряет БПЛА в промышленных масштабах. Так, по его данным, за месяц они утратили порядка 10 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов.

    Атламазоглу считает, что ВСУ находятся в «большой зависимости» от беспилотных авиационных систем. По его словам, это имеет «очень высокую цену».

    Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно. По словам главы государства, БПЛА наносят мощный удар, от которого «просто горит» любая техника, в том числе иностранного производства, но также взрываются и боекомплекты.

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