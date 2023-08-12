Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

За последние сутки отражены восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Першотравневого, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, а также самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ возле Клещеевки, Яковлевки, Водяного, Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР). В районе Первомайского ДНР уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, два танка, две бронемашины, две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ рядом с Урожайным ДНР. Потери противника составили более 130 военнослужащих, танк, три бронемашины, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации за сутки отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины, гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых отрядов 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР и Серебрянским лесничеством. Потери противника составили до 90 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 35 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах, сообщил Конашенков.

В районе Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Около города Запорожье и Малой Токмачки Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.