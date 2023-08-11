Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Египет отказался поставлять оружие Украине
The Wall Street Journal: Египет не будет поставлять оружие Украине, несмотря на давление США
Египет не поддался давлению США и не будет поставлять оружие Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание пишет, что министр обороны США Ллойд Остин попросил египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие еще в марте нынешнего года, передает ТАСС.
Египет не дал сначала ответа, но позже в администрации ас-Сиси сообщили, что Каир не будет поставлять оружие Киеву. Представители США и Египта не подтвердили информацию о переговорах на этот счет.
Ранее напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходила акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.