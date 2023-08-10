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МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине
Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.
При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».
Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».
Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.