  • МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    В Сергиевом Посаде количество пострадавших увеличилось до 60 человек
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    01:53Взрывы прогремели на Украине

    В Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    01:29МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    00:58Байден собрался запросить у Конгресса США миллиарды долларов на помощь Киеву

    Глава американского государства Джо Байден в четверг запросит у Конгресса США дополнительно свыше 10 млрд долларов на выделение новой помощи Украине, заявил источник в Вашингтоне.

    00:28Звезду «Универа» не впустили в Грузию

    Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, заявил его директор Табриз Шахиди, добавив, что такая ситуация вызвана политическими причинами.

    23:59Сотрудники ФБР застрелили угрожавшего Байдену мужчину

    Сотрудники ФБР пришли домой к Крейгу Робертсону в штате Юта, чтобы арестовать мужчину за угрозы в адрес президента США Джо Байдена и провести обыск, в результате мужчина был убит, сообщают СМИ.

    23:46Байден захотел ограничить инвестиции в разработку полупроводников в Китае

    Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников.

    23:16Арестован экс-заместитель губернатора Ульяновской области

    Бывший заместитель губернатора Ульяновской области Игорь Эдель, который с весны занимал должность советника губернатора, арестован по делу о взятке, сообщили в Ленинском районном суде Ульяновска.

    22:58Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    22:45Президент Пакистана распустил Национальное собрание

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил на утверждение президенту республики Арифу Алви уведомление о роспуске Национального собрания, Алви одобрил роспуск, сообщила пресс-служба президента.

    22:25МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    22:10Путин назвал признанием героизма присвоение 71-му полку гвардейского наименования

    Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский».

    21:56СМИ: Госдеп США подталкивал правительство Пакистана к смене премьера

    Госдеп США в 2022 году подталкивал правительство Пакистана к тому, чтобы сместить Имрана Хана с поста премьер-министра, сообщает издание Intercept со ссылкой на поступивший в его распоряжение секретный правительственный документ.

    21:55В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений

    Католическая пара, которой власти отказали в усыновлении ребенка из-за их религиозности и невозможности воспринять ребенка, идентифицирующего себя как представителя ЛГБТ, решила подать в суд на штат Массачусетс.

    21:48В Болгарии разрешили использовать российское оборудование для ремонта АЭС

    Правительство Болгарии разрешило руководству АЭС «Козлодуй» вести переговоры с российскими компаниями, чтобы обеспечить поставки оборудования для шестого энергоблока, сообщило Болгарское национальное радио.

    21:39Германия передала Украине две пусковые установки Patriot

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    10 августа 2023, 01:29

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 14:30
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    @ REUTERS/Spasiyana Sergieva

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

    Зеленский уточнил, что заседание прошло в самом узком кругу. Также он отметил, что доклады зачитали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 06:27
    Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Страны Юго-Восточной Азии заказали у России проверенные в ходе СВО комплексы РЭБ «Красуха» и «Сапфир»

    Tекст: Антон Антонов

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что из Восточной Европы также поступил заказ на российские средства РЭБ.

    В апреле 2022 года Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ «Красуха-4С» на Украине. В июле 2023 года сообщалось, что комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО. Украина признала, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (9)
    9 августа 2023, 04:31
    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью

    Минобороны сообщило о попытке Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников в Московском регионе

    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Московской области уничтожены два беспилотника, с помощью которых киевский режим пытался провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    Беспилотники сбиты средствами ПВО, никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram военное ведомство.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.

    Коментарии (5)
    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 19:33
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    Ударный беспилотник ВСУ перехвачен в Энергодаре, он летел в сторону ЗАЭС, вероятно, с помощью аппарата планировалось устроить подрыв отсека с хранением ядерного топлива, сказал собеседник ТАСС.

    Подрыв такой емкости мог повлечь за собой огромное число жертв среди мирного населения, подчеркнул он.

    В июне силы радиоэлектронной борьбы устранили три украинских беспилотника, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.

    Коментарии (0)
    9 августа 2023, 03:28
    ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО на подлете к Москве «боевых беспилотниках»

    ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два «боевых беспилотника» пытались атаковать Москву, но были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, Украина уже не первый раз предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Так, в воскресенье российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на подлете к Москве.

    Коментарии (0)
    9 августа 2023, 21:39
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    Также сообщается о передаче гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пулеметах, передает RT. Информацию о получении Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одессе нужны новые системы ПВО, он указывал, что киевский режим имеет комплексы SAMP-T и Patriot, но их не хватает. В этой связи украинские инженеры занялись созданием собственных систем противовоздушной обороны средней дальности.

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    9 августа 2023, 19:59
    Власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться

    Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Он рассказал о ситуации в населенных пунктах, которые находятся близко к фронту. В связи с обстановкой Канашевич предложил жителям района принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории, передает РИА «Новости».

    Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. «Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей», – отметил Синегубов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о продвижении российских военных на Купянском направлении.

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    9 августа 2023, 15:59
    Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве, сообщил Минкульт Украины.

    «Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) Украинской православной церкви и национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», – говорится в документе.

    Уточняется, что речь идет о помещении Нижней лавры, передает ТАСС.

    Напомним, ранее наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог.

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