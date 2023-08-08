Захарова о словах спикера Госдепа по Украине: Дал или в штангу, или дрозда

Захарова назвала враньем заявление Госдепа, что Россия якобы отказалась от диалога по Украине

Tекст: Ольга Никитина

«Вот же вруны!» – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление Госдепа. По ее словам, американской стороне прекрасно известно, что именно они сказали президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

Кроме того, именно США инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го. Также Вашингтон на протяжении года публично и неоднократно заявлял, что время для переговоров с Россией не настало, напомнила Захарова, отметив, что теперь Вашингтон все равно предъявляет обвинения в адрес Москвы.

Захарова не исключила варианта, что Миллер попросту не следит за выступлениями руководителя ведомства, в котором сам работает.

«Если Мэтью Миллер ознакомится с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймет, что дал или в штангу, или дрозда», – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Миллер ранее заявил, что никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва, по версии американской стороны, якобы «не показала заинтересованности» в них.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Россия не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.