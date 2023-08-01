На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.14 комментариев
Уголовное дело возбуждено после попадания дрона в башню «Москва-Сити»
В экстренных службах сообщили о возбуждении уголовного дела после попадания беспилотника в башню центра «Москва-Сити»
Уголовное дело возбуждено после прилета в Москву нескольких беспилотников, один из которых был подавлен РЭБ и попал в башню «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити», сообщили в экстренных службах.
В экстренных службах сообщили, что следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки нескольких беспилотников пролететь в столицу, один из которых был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в башню «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити». Следствие намерено установить всех причастных к эту преступлению, передает ТАСС.
Во вторник ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО на подлете к столице, еще один повредил фасад башни в «Москва-Сити». Высокопоставленный источник в системе ПВО сообщил, что сбитые при попытке атаковать объекты в Москве и Подмосковье беспилотники прилетели с территории Украины.