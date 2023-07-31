В Крыму назвали сумму ущерба от водной блокады

  • Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит довести спецоперацию до конца
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

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    Новости
    15:52Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    15:36Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера Astoria Grande

    Из маршрута круизного лайнера Astoria Grande исключен заход в порт Батуми, следует из данных сайта генерального агентства по продаже круизов.

    15:29В Крыму назвали сумму ущерба от водной блокады

    Документально подтвержденный ущерб от водной блокады Крыма киевским режимом превысит 1 трлн рублей, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    15:22Патрушев: Финляндия под руководством США идет на конфронтацию с Россией

    Руководство Финляндии, которое курируют власти США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, но позже все вернется на круги своя, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    15:15Посольство России в Таллине призвало наказать забросавшего яйцами здание

    Посольство России в Таллине призвало эстонскую полицию наказать мужчину, забросавшего яйцами здание дипмиссии, отметив, что этот инцидент является результатом развязанной в Эстонии антироссийской кампании.

    15:08Названа дата приезда Джонни Деппа в Россию

    Актер из Соединенных Штатов Джонни Депп должен приехать в Россию для совместной работы с группой «Яморе» в ноябре, сообщила пиар-менеджер музыкантов.

    14:56В Дагестане спасли зависшего на проводах козла

    В Дагестане спасли козла, который повис на электрических проводах, зацепившись рогами, при перевозке на грузовике.

    14:53Патрушев: Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса

    Саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе, подтвердил агрессивную сущность Североатлантического альянса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

    14:50На Украине заблокировали обменные пункты за операции с российским рублем

    Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заблокировало работу обменных пунктов, проводивших операции в российских рублях и криптовалюте.

    14:47Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении

    Российские военнослужащие за минувшую неделю продвинулись на два километра в районе Сватово в ЛНР, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    14:45Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    14:38Взрыв газового баллона произошел в гаражах в Волгодонске

    В городе Волгодонск в Ростовской области произошел взрыв газового баллона, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    14:33Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    14:32Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    14:25Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    31 июля 2023, 15:29

    В Крыму назвали сумму ущерба от водной блокады

    Спикер крымского парламента Константинов: Доказанный ущерб от водной блокады превысит 1 трлн рублей

    Tекст: Алина Власенко

    Документально подтвержденный ущерб от водной блокады Крыма киевским режимом превысит 1 трлн рублей, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    Арбитражный суд Крыма на предварительном заседании в понедельник постановил начать рассмотрение иска правительства республики к Украине о водной блокаде полуострова по существу 13 сентября 2023 года.

    Константинов сообщил, что власти республики собрали в рамках дела более 15 тыс. документов. Кроме того, они намерены проанализировать ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС и косвенный ущерб, нанесенный полуострову водной блокадой, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, общая сумма претензий составит более одного триллиона рублей», – сообщил Константинов.

    Ранее также сообщалось, что в Крыму будет зарегистрирован второй иск к Украине о возмещении ущерба. Он будет связан с энергетической блокадой.

    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

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    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

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    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

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    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

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    30 июля 2023, 21:29
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».

    Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.

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    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

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    30 июля 2023, 21:01
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

    Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

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    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

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    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    31 июля 2023, 00:31
    Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы в ночь на понедельник, 31 июля, прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в настоящее время действует во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, передает ТАСС.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, после взрывов в городе начался пожар. По его словам, повреждения получили нежилые помещения.

    Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий.

    Коментарии (11)
    30 июля 2023, 16:38
    В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
    В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    Ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, на скульптуре появится новый символ – украинский трезубец, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать».

    Напомним, 13 июля представители киевского режима разрешили заменить герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве на герб Украины с трезубцем, несмотря на грозящие монументу повреждения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему монумент попросту не снесли целиком.

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    31 июля 2023, 03:36
    Новый комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО

    ТАСС: Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапфир» прошел испытания в зоне российской спецоперации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Сапфир», по данным источника ТАСС, использовали для прикрытия от налета дронов частей, возводивших инженерные сооружения.

    Отмечается, что комплекс показал себя очень хорошо.

    Обнаружив цель, «Сапфир» автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности и подает сигнал тревоги. Комплекс воздействует на электронные системы обнаруженного дрона. Обнаружение осуществляется в радиусе 30 км, противодействие – за 5 км и ближе.

    Кроме того, «Сапфир» способен подавлять наземные станции управления БПЛА.

    В ВСУ ранее признавали, что Россия «далеко опередила» Украину в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

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    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

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    31 июля 2023, 03:15
    Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

    Times: Британия уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могли передать ВСУ

    Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику вооруженным силам Украины, пишут британские СМИ.

    Как пишет газета The Times со ссылкой на правительственную информацию, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным. На утилизацию танков потратили 4,3 млн фунтов, процесс происходил с 2010 по 2014 годы, передает РИА «Новости».

    Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп пояснил, что данные танки использовались армией реже всего и уже находились на хранении, когда было решено их утилизировать. Крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого, добавил он.

    Между тем глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты британского парламента) Тобиас Эллвуд сообщил, что армия королевства может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о 44 исправных танках – одном танковом полке.

    Сейчас британское минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

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