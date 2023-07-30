Путин объяснил последствия мобилизации на Украине

Путин: На Украине скоро некому будет работать, все же мобилизованы

Tекст: Ольга Никитина

«Украинское зерно на мировых рынках – меньше 5%, российское – свыше 20%. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. В следующем году еще будет ниже, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств, понятно, почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы», – приводит его слова ТАСС.

При этом глава государства отметил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает. Об этом, по словам российского лидера, свидетельствует то, что подразделения ВСУ стали формировать из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.