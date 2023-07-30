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Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма
NYT: Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма
Американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишут СМИ США.
В редакционной статье The New York Times говорится, что Илон Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта. Кроме того, сообщают источники издания, он отклонил запрос украинских военных включить сеть около Крыма, передает ТАСС.
При этом в публикации не уточняется, когда именно Маск ответил отказом на запрос украинской стороной.
Ранее американские СМИ писали, что российские силы применяют секретное оружие, которое нарушает работу применяемого вооруженными силами Украины спутникового интернета Starlink.