Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Минобороны: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане призыву не подлежат
Замминистра обороны Панков: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане будут зачислены в запас
Граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.
Представитель оборонного ведомства заверил на заседание Совфеда, что граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не будут подлежать призыву. По его словам, Генштаб «в самые сжатые сроки» доведет эту информацию до военных комиссаров в регионах, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что граждане, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не подпадут под действие закона о повышении призывного возраста до 30 лет, а будут зачислены в запас.