Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет

Tекст: Антон Никитин

Согласно закону, с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста срочной службы в России повышается с действующих 27 до 30 лет. Решение поддержали 159 сенаторов, один парламентарий воздержался, передает ТАСС.

Документ также устанавливает, что граждане, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Такие контракты срочники смогут заключать в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. При этом находящиеся в запасе граждане наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.

Кроме того, согласно документу, срочники, а также запасники, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо при использовании Вооруженных сил России за пределами страны, смогут заключить контракт о прохождении военной службы на один год или меньший срок. Такой контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим службу по призыву, но не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Документ также наделяет глав регионов России правом в период мобилизации, военного положения и в военное время создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, включая борьбу с диверсантами. Этим правом главы регионов смогут воспользоваться по решению президента России и в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности.

Такие предприятия будут считаться юридическими лицами с особыми уставными задачами. Они будут исполнять функции по содействию силовикам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы России, борьбе с иностранными диверсионно-разведывательными формированиями. При этом высшие исполнительные органы регионов, в которых будут созданы такие предприятия, смогут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему, после чего передавать его спецпредприятиям во временное пользование.

Работники таких предприятий смогут пресекать движение беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов и других беспилотных комплексов для отражения нападения. Речь идет в том числе о праве таких предприятий подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления БПЛА, воздействовать на их пульты управления, а также повреждать или уничтожать их.

Закон также наделяет ведомственную охрану правительства Москвы правом содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. При этом можно будет использовать боевое ручное стрелковое оружие в соответствии с соглашением, заключаемым с правительством Москвы.

Помимо этого Совет Федерации единогласно одобрил закон, устанавливающий запрет выезда из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента размещения повестки в реестре повесток, а до запуска такого реестра – со дня направления повестки, в том числе по месту работы или учебы. Новые нормы прописываются в законе, направленном на создание единого реестра воинского учета, а также в законе «О воинской обязанности и военной службе».

Законом устанавливается, что запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня размещения повестки в реестре повесток, который будет автоматически сформирован с момента начала работы реестра воинского учета. Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, такой реестр может начать функционировать уже к осеннему призыву на срочную службу в 2023 году.

До начала работы реестров запрет на выезд из России будет применяться в отношении призывников со дня направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из России будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, уведомление о таком решении будет приходить в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Накануне профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет. Во вторник Госдума приняла поправку о повышении призывного возраста до 30 лет.