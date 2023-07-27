Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

  • При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    9 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    24 комментария
    Новости
    12:17FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают спецназ сражаться «как обычная пехота»

    Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как «обычная пехота» из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, написала Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным Султан.

    12:13Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

    12:08Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    12:04При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек

    В республике Алтай рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек, воздушное судно задело провода ЛЭП, сообщил источник в медицинских службах.

    12:02Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    11:58Росавиация назвала условия расширения полетов в Африку

    Увеличение числа полетов российских авиакомпаний в Африку возможно при наличии гарантий безопасности самолетов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в рамках саммита Россия – Африка.

    11:54В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    11:53Поздняков счел торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

    Решение Минспорта Украины о снятии запрета на участие своих атлетов в соревнованиях с выступающими под нейтральным флагом спортсменами из России и Белоруссии символизирует торжество разума, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    11:44Активисты «Единой России» и МГЕР почтили в Москве память детей-жертв войны в Донбассе

    Памятная акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии, куда активисты пришли с портретами погибших детей.

    11:37Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях ОКР

    Елена Исинбаева в последние два года не присутствовала на заседаниях Олимпийского комитета России (ОКР), заявил глава организации Станислав Поздняков.

    11:27Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    11:18Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    11:15Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона

    Тверской райсуд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы, признав виновным в неправомерном выводе денежных средств в валюте из России на сумму более 126 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    11:09Рособоронэкспорт: Россия достигла советских объемов торговли вооружением с Африкой

    Россия, несмотря на санкции, развивает военно-техническое сотрудничество с африканскими государствами и уже достигла масштаба присутствия на рынке вооружения времен Советского Союза, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

    10:54Роботизированную фабрику наноспутников решили создать в Самарском университете

    Самарский университет им. Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах Роскосмоса, сообщили в пресс-службе вуза.

    27 июля 2023, 12:13

    Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Комитет Совфеда по обороне рекомендовал сенаторам одобрить закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Tекст: Алина Власенко

    Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

    Он подтвердил, что комитет поддержал закон, согласно которому с начала 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена до 30 лет без поэтапного периода, передает ТАСС.

    В свою очередь первый зампред комитета Владимир Кожин также подтвердил, что комитет проголосовал за законопроект единогласно.

    Ранее на этой неделе российские парламентарии проголосовали за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и приняли поправку о запрете выезда из страны граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки.

    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

    Коментарии (37)
    26 июля 2023, 17:15
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е

    Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал записку Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 1990-е

    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своей записке писал, что США активно саботировали российскую авиапромышленность в 1990-е годы, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    В своем Telegram-канале Чернышов процитировал записку, в которой говорится, что в 1990-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Рабочую заметку Жириновский писал для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.

    «В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?»? – писал Жириновский.

    По словам Чернышова, уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия не сможет двигаться вперед, если не сделает выводов из случившегося в 1990-е.

    Ранее Чернышов опубликовал записи Жириновского, в которых тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум к 2040 году.

    Коментарии (36)
    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (0)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    26 июля 2023, 16:11
    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка

    Песков: Число участников саммита Россия – Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров

    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка
    @ Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество участников саммита Россия – Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, при этом определенную роль в этом сыграло и давление Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Говоря о стартующем в четверг саммите Россия – Африка, представитель Кремля сказал: «Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали туда, да, действительно, за последнее время это произошло», передает ТАСС. Песков добавил, что во многом это связано с рабочими планами глав государств.

    Он добавил также, что имеет место наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме.

    Ранее Нигер отказался от участия в саммите Россия – Африка.

    Коментарии (15)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

    Коментарии (40)
    26 июля 2023, 15:19
    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

    Рогов: Силы России отбили атаку ВСУ в Запорожской области, уничтожено более 30 единиц техники

    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили начавшуюся утром атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, уничтожив около 30 единиц бронетехники противника, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, атаку ВСУ отбили, противник временно вклинился в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смог, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на 14.00 мск речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них – это танки, при этом ВСУ наступали в две волны и бросили в атаку больше 100 единиц техники.

    По его словам, в данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина, ВСУ откатились, наши их накрывают артиллерийским огнем – не дают провести эвакуацию.

    Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

    Коментарии (30)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 21:18
    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО

    В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними

    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нечеловеческие биотехнологии были обнаружены на предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами, заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними.

    При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.

    Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.

    Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.

    Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.

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