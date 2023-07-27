Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Комитет Совфеда по обороне рекомендовал сенаторам одобрить закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Tекст: Алина Власенко

Он подтвердил, что комитет поддержал закон, согласно которому с начала 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена до 30 лет без поэтапного периода, передает ТАСС.



В свою очередь первый зампред комитета Владимир Кожин также подтвердил, что комитет проголосовал за законопроект единогласно.

Ранее на этой неделе российские парламентарии проголосовали за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и приняли поправку о запрете выезда из страны граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки.