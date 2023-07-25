|
|
Госдума приняла поправки о запрете выезда из России для призывников
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Российские парламентарии на пленарном заседании во вторник приняли поправку о запрете выезда из страны граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки.
Согласно документу, призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток, передает ТАСС.
Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры для обеспечения явки гражданина в военкомат.
Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет. При этом законопроект не предполагает переходный период, нормы о повышении верхней границы вступят в силу с 2024 года.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
|
|
Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли у берегов Сочи
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee обнаружили в пяти километрах от берега Сочи
Экипаж вылетевшего из Сочи лайнера обнаружил в водах Черного моря британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee, сообщают Telegram-каналы.
Дрон был обнаружен экипажем самолета, который следовал по маршруту Сочи – Новороссийск. Беспилотник находился в море, в пяти километрах от берега в районе села Зубовая Щель, пишет Лента.ру со ссылкой на Mash.
Сотрудники оперативных служб уже достали беспилотник из воды и передали его на экспертизу.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
Исинбаеву предложили исключить из состава центрального штаба ОНФ
ОНФ предлагает проголосовать по вопросу об исключении олимпийской чемпионки Исинбаевой из центрального штаба движения
|
|
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба.
Вопрос об исключении Исинбаевой будет рассмотрен путем голосования в ходе внеочередного заседания центрального штаба ОНФ 25 июля в заочном формате, передает ТАСС.
В понедельник Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева заявила, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, якобы являются номинальными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что жесткая реакция спортивной общественности на заявления Исинбаевой понятна. При этом он призвал не забывать о заслугах спортсменки, в честь которой «столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг».
В Белгородской области отказались ремонтировать поврежденные обстрелами ВСУ элитные дома
Власти Белгородской области не планируют затраты на восстановление поврежденного в результате обстрелов ВСУ имущества владельцев элитных домов, этим займутся сами хозяева, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
«Богатые» дома требуют очень больших вложений. <…> Там богатые люди живут, пусть восстанавливают сами. То, что надо, мы сделали – кровля и окна восстановлены», – передает ТАСС его слова.
Повреждения получили два элитных дома в селе Нижний Ольшанц Белгородского района. Сейчас власти готовят служебную записку, чтобы снять дома с плана по ремонту.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при всем уважении к пострадавшим людям, дорогостоящее имущество власти восстановить не могут. Речь идет о дорогостоящих машинах, бассейнах и аквариумах.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами.
Посла Венгрии вызвали в МИД Румынии из-за «неадекватных» заявлений Орбана
Выступление Орбана в городе Бэиле-Тушнад привело к вызову посла Венгрии в МИД Румынии
МИД Румынии вызвал посла Венгрии из-за «неадекватных публичных заявлений» венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В субботу Орбан выступил в летнем лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад. Как рассказал Орбан, Румыния направила ему уведомление о том, что следует и не следует говорить. Как заверил Орбан, его румынскому коллеге при посещении Венгрии таких указаний давать не будут. При этом Орбан сделал ряд заявлений, которые, по мнению венгерских СМИ, обязательно станут предметом обсуждения между дипломатическими ведомствами двух стран.
МИД Румынии заявил, что Бухарест не раз призывал представителей Венгрии «к сдержанности» в ходе выступлений во время частных визитов в Румынию. МИД «выразил недоумение» в связи с тем, что Орбан упомянул «аспекты, переданные устно, по дипломатическим каналам, постоянно предпочитаемым румынской стороной». МИД осудил «неадекватные публичные заявления» Орбана, которые не отвечают целям развития «прагматичных, конструктивных отношений добрососедства и сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, осенью жест премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержку венгерской сборной по футболу обернулся международным скандалом. Весной между Будапештом и Бухарестом произошла ссора, вызванная заявлениями президента Венгрии Каталины Новак в Трансильвании.
Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
|
|
Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.
«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.
«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.
«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.
Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.
Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).
«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.
Актер Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов
|
|
Вырезать из фильмов артистов, уехавших из России, нельзя, творчество и фильмы ни в чем не виноваты, заявил российский актер Максим Аверин.
Артист заявил, что не собирается кого-то поддерживать или запрещать, но, наверное, поспорил или даже подрался бы с близким другом, если бы он высказывался негативно. Аверин считает, что есть творчество, которое и нужно оценивать, а вырезать из кино артистов нельзя, пишет «Московский комсомолец».
Аверин признался, что не дает интервью в последнее время, потому что его постоянно просят высказаться на тему СВО, он не понимает, зачем артистам нужно озвучивать свою позицию в такой «глобальный период, когда идет переустройство мира».
По словам артиста, его раздражают постоянные разговоры о том, сколько миллионов зарабатывали в России те, кто уехал. Он заявил, что является русским артистом и не представляет свой жизни без России, всегда будет возвращаться обратно, куда бы ни поехал.
Ранее режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
|
|
Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей
Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Как передает РИА «Новости», сообщение о прекращении движения поступило сегодня днем. На данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
Ранее Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
|
|
Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.