Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Линзы Johnson & Johnson решили не вносить в новый перечень параллельного импорта
Линзы от Johnson & Johnson решили не вносить в обновленный перечень параллельного импорта
Контактные линзы компании Johnson & Johnson (выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) не будут внесены в обновленный перечень параллельного импорта, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
Отвечая на вопрос РИА «Новости» в рамках форума Россия-Африка о включении линз Johnson & Johnson в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, господин Осьмаков сказал: «Нет, не появятся».
По словам первого замглавы Минпромторга, ведомство уже согласовало обновленный перечень товаров, попадающих под параллельный импорт, документ планируется направить на утверждение в Минюст.
Ранее в пятницу Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта.