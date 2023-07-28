Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: Надежда на инопланетян сейчас в моде

Tекст: Татьяна Косолапова

«В американской юриспруденции приняты очень жесткие наказания за дачу ложных показаний. К слову, лжесвидетельствование карается куда сильнее, нежели в отечественной юриспруденции. Поэтому там традиционно намного больше, чем у нас, доверяют показаниям. Но у этого есть побочный эффект: если человек более-менее уверен, что его показания проверить трудно, он будет лгать с легкостью, ибо наказания он не опасается, зато уверен в том, что его словам будут доверять», – говорит Вассерман.



Он подчеркивает, что именно по этой причине совершенно не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах, поскольку это практически не поддается проверке. Однако многие люди действительно верят в существование НЛО не только потому, что есть такого рода «показания под присягой», но и из-за нарастающего интереса к этой теме – «надежда на инопланетян сейчас в моде».



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«Знаете, какой неопознанный летающий объект чаще всего наблюдается в крупных городах? Планета Венера. Дело в том, что эта планета вращается ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому она видна только по утрам и вечерам, когда условия освещения не очень удобные для наблюдения. Поэтому мало кто ее замечал достаточно многократно. Соответственно те, кто ее все-таки видит, чаще всего не могут опознать и называют неопознанным летающим объектом», – рассказывает публицист.

Собеседник уверен, что неопознанные летающие объекты всегда были и будут, но только потому, что человек не всегда в силах опознать то, что он увидел в небе.

Напомним, в Конгрессе США прошли первые публичные слушания об НЛО, в рамках которых экс-агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, обнаружены биоматериалы, которые не принадлежат человеку. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, однако рассказывать о них публично он не может.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям о НЛО, ведь в ином случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Российские блогеры в свою очередь высмеяли заявления американцев о контактах с инопланетянами.