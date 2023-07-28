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Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта
Первый замглавы Минпромторга Осьмаков сообщил об утверждении обновленного списка параллельного импорта
Обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, утвержден Минпромторгом России, сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.
Далее список передадут в Минюст. Осьмаков сказал, что работа по данному направлению продолжается, новый перечень могут подготовить через два-три месяца, передает РИА «Новости».
Осьмаков отметил, что контактные линзы Johnson & Johnson Acuvue не включат в список. Он указал, что компания выразила готовность сохранить поставки буквально на следующий день после заявления Минпромторга о внесении товара в список. Один из основных критериев в данном вопросе – бесперебойные поставки.
Кроме того, Осьмаков сообщил, что Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях.
Напомним, против России сейчас действуют торговые санкции США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. Россия ответила на это организацией параллельного импорта. Товары и комплектующие продолжают закупаться, но через посредников из третьих стран.