Названо возможное наказание для Греты Тунберг за акцию в Швеции

AFP: Активистке Грете Тунберг грозит до шести месяцев тюрьмы

Суд в понедельник рассмотрит дело шведской экологической активистки Греты Тунберг, обвиняемой в нарушении правил проведения демонстраций в Мальме, ей может грозить до шести месяцев тюремного заключения, свидетельствуют судебные документы.

В обвинительном заключении сказано, что 20-летняя Тунберг участвовала в демонстрации, нарушившей движение автомобильного транспорта, и ослушалась требования полиции уйти с дороги, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Прокурор Шарлотта Оттосен отметила, что хотя максимальный срок наказания по этому обвинению составляет до полугода лишения свободы, обычно выписывают штрафы.

Акция, в которой участвовала Тунберг, прошла 19 июня. 5 июля назначили дату заседания суда по ее делу.