Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги

Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.

Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.

В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.

Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.

Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.

При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.

За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.