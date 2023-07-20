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21 июля, пятница | Последнее обновление — 00:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Крымский мост был временно закрыт с объявлением воздушной тревоги
Оперштаб сообщил о временном закрытии Крымского моста
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Крымский мост был временно закрыт, сообщил оперштаб региона. Позднее движение по мосту возобновили.
В сообщении оперштаба в Telegram сказано, что прозвучал сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост».
Напомним, в ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Стало известно о взрывах на горящем полигоне в Крыму
ТАСС: Звуки взрывов слышны в районе пожара на полигоне в Крыму
Звуки взрывов раздаются в Кировском районе Крыма, где продолжается пожар на военном полигоне.
Подъезды к месту пожара перекрыты. В ближайшем населенном пункте – селе Кринички – слышны множественные звуки взрывов, передает ТАСС.
Сотрудники прокуратуры республики прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
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ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.
«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.
«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.
«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.
«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.
Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
В Минтрансе рассказали об альтернативном маршруте проезда из Москвы в Крым
Придорожная инфраструктура на сухопутном маршруте в Крым из Ростовской области через Таганрог, Мелитополь и Бердянск доступна для водителей на всем протяжении пути на полуостров, сообщили в Министерстве транспорта России.
В ведомстве уточнили, что на маршруте находятся крупные города, работают магазины, кафе, АЗС, сложностей с пополнением запасов топлива и питанием нет. Так, по дороге до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находится три крупных АЗС, далее до Мелитополя – шесть АЗС, а до Джанкоя вдоль Азовского моря – еще три АЗС, говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.
Также отмечается, что значительная часть дорожного полотна сухопутного маршрута в Крым протяженностью 359 км оперативно приведена в нормативное состояние, а чтобы ускорить проезд автомобилей временно приостановили финальную укладку верхнего слоя асфальта на 65 км этого маршрута.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Аксенов: Пострадавших из-за пожара на военном полигоне в Крыму нет
Аксенов: В результате пожара на военном полигоне в Крыму никто не пострадал
Пострадавших после пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет, причины возгорания установят правоохранители, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», – сообщил Аксенов в Telegram.
Он добавил, что ликвидация последствий пожара будет проведена в кратчайшие сроки, а причины возгорания установят следственные органы.
Тем временем оперштаб Крыма сообщает, что 15 автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП на полигоне в Крыму. Из-за этого интервалы между рейсами будут увеличены.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра
Керченская паромная переправа приостановила работу до 05.00 мск среды, сообщили в оперштабе Республики Крым.
Свою работу переправа приостановила с 21.00, передает ТАСС.
С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили в настоящее время следуют по Крымскому мосту.
В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
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