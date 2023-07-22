19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления

Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».

Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.

Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.

Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.

Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».

В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.