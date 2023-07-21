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Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
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Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
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Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Кулеба: Ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева рисковать ради экспорта зерна по Черному морю
Киевский режим готов к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы готовы пойти на любой риск», – сказал Кулеба в интервью Time, передает ТАСС. При этом он отметил, что власти Украины не желают «подвергать риску жизни других людей».
Он добавил, что киевский режим «готов попробовать» возить зерно, но власти страны планируют проконсультироваться для минимизации рисков. Кулеба не уточнил, с кем планируются такие консультации.
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля. Такое решение принято в результате отказа от продления зерновой сделки.
Украинское военное ведомство также заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Посол Украины в Лондоне уволен после критики Зеленского
Посол Украины в Лондоне Пристайко уволен после критики слов Зеленского в адрес Уоллеса
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла в Великобритании Вадима Пристайко, который назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.
Указом Зеленского Пристайко уволен с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, а также с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации, передает ТАСС.
Документ размещен на сайте президента Украины.
Напомним, Уоллес, комментируя недовольство Зеленского итогами саммита НАТО, заявил, что Украине стоит чаще благодарить Запад за помощь. Зеленский резко ответил на это, предложив благодарить британского чиновника каждое утро. Пристайко осудил ответ украинского президента.
Медведев предложил посадить Борреля на строгую диету
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на «жесткую словесную диарею» главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по поводу отказа России от продления зерновой сделки.
Медведев в своем Telegram-канале пересказал позицию Борреля, который обвиняет нашу страну в том, что она якобы «морит голодом планету» и «лишает мирных укробандеровцев их законного заработка».
По мнению зампреда СБ России, Борреля самого следует посадить на строгую диету – «только вода, и все». А то, продолжил Медведев, как дело касается вопросов поставки зерна африканским странам, так «Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты». «Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордых европейцев», – объясняет он позицию Запада. При этом, добавил Медведев, когда Борреля «прижали вместе с салонаркоманами», то сразу начались заявления в духе «караул, голодаем».
Заместитель председателя Совета безопасности России посоветовал Западу определиться: или Европа выполняет справедливые требования Москвы, или пусть «умерит аппетит».
«А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», – заключил Медведев.
Напомним, Боррель заявлял, что Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше. Также он призвал еще увеличить военную поддержку Киева.
Белый дом: Украина использует кассетные боеприпасы уже неделю
Киевский режим использует кассетные боеприпасы уже неделю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США доставили эти боеприпасы для ВСУ «как можно быстрее», их начали применять «около недели назад», заявил Кирби, передает ТАСС.
Ранее о начале использования Киевом кассетных боеприпасов писала Washington Post.
Президент России Владимир Путин указал, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов на Двуреченском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о пяти отбитых у ВСУ опорных пунктах
На Двуреченском направлении у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у вооруженных сил Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста, сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Запад» Сергей Зыбинский.
ВСУ потеряли более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки унистожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Нанесен авиаудар по украинским позициям в районе населенного пункта Колодезное.
Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российская авиация уничтожила боевые бронированные машины ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу ВСУ с горюче-смазочными материалами у Дружковки, передает ТАСС.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Острова и Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».
ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.
Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.
Пентагон рассказал о краже предоставленного Западом оружия на Украине
Генеральный инспектор Пентагона сообщил о краже предоставленного Западом оружия украинскими «бойцами-добровольцами»
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В 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от Запада оружия и снаряжения, сообщил генеральный инспектор Пентагона.
В отчете, который датирован октябрем и охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года, сообщается, что в итоге украденное оружие «было возвращено», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Сообщается, что «торговцы оружием» украли с линии боевого соприкосновения военное снаряжение, а выдававшие себя за гуманитарных работников преступники – бронежилеты на 17 тыс. долларов.
Сообщается, что в августе спецслужбами Украины были установлены боевики добровольческого батальона, укравшие 60 винтовок и почти тысячу патронов. Как сказано в докладе, кражу они осуществили «предположительно, для продажи на черном рынке».
Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы «лучше отслеживать, куда направляется оборудование».
Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху жаловался, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине. Он добавил, что это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.