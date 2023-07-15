Итальянский эксперт оценил ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию

Глава торговой палаты Италии Пелаццо оценил ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию

Падение экспорта в Россию отражается на предпринимателях Италии в сфере производства потребительских товаров, могут пострадать производители оборудования, заявил президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

По его словам, поставки товаров из Италии в Россию когда-то составляли 4% от всего национального экспорта, однако сейчас этот показатель упал до 0,9%. При этом в Италии обманывают себя, уверяя, что ничего страшного нет, нужно просто переориентироваться на другие страны, однако в реальности это не так, передает РИА «Новости».

Пелаццо отметил, что Россия покупала много у средних и маленьких производителей, не слишком известных на международном рынке.

«Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику», – подчеркнул он.

При этом глава итальянской счетной палаты добавил, что такие предприятия, особенно производители обуви, делают хорошую продукцию, но являются семейными компаниями и не всегда имеют достаточную логистику, чтобы заниматься экспортом.

Также Пелаццо отметил, что 40% экспорта из Италии составляло качественное оборудование, которое производят в двух провинциях Италии в Ломбардии.

«Не хуже немецкой, но дешевле. Последние 20 лет они работают напрямую с Россией. Россия была достаточно интересным рынком, сейчас санкции сильно влияют и на этот сектор. Они рискуют серьезно пострадать», – резюмировал президент палаты.

Ранее стало известно, что производство туалетной бумаги в Евросоюзе оказалось под угрозой, а все из-за тотального запрета на ввоз российской древесины и изделий из нее.