ТАСС: Крейсер «Петр Великий» решили списать после возвращения в строй «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» планируется списать после того, как однотипный корабль «Адмирал Нахимов» пройдет ремонт и будет модернизирован, сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту.

Источник ТАСС сообщил, что принципиальное решение о списании «Петра Великого» принято. По его данным, значительная часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт «Нахимова», а оставшаяся часть обеспечивает живучесть корабля.

Отмечается, что официально данная информация не подтверждена.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется отправить на ходовые испытания в 2023 году.

Отмечалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собираются оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Крейсер «Петр Великий», который 18 апреля отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага, является флагманом Северного флота, крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире.