Шойгу заявил о ходовых испытаниях «Адмирала Нахимова» в 2023 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется отправить на ходовые испытания в 2023 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

Эти испытания планируется провести в конце 2023 года, после сдачи в эксплуатацию корабль продолжит выполнять задачи в составе Северного флота, заявил глава ведомства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он указал, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) занимается строительством и ремонтом 62 судов для ВМФ России, работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям уже на финальном этапе.

В ходе модернизации «Адмирала Нахимова» корабль планируют оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».