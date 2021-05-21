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Во Владивостоке отметили 290-летие Тихоокеанского флота

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 08:28  |  vz.ru
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Как можно усилить крупнейший крейсер ВМФ России

Крейсер проекта 1144 «Петр Великий» - мощнейший надводный корабль ВМФ России Павел Львов/РИА Новости
Самый крупный в мире надводный боевой корабль - атомный крейсер «Петр Великий» - подвергнется модернизации. Возможно, настолько же масштабной, как и его собрат по проекту 1144 крейсер «Адмирал Нахимов». Как именно обновляют сейчас «Нахимов» и почему вряд ли стоит делать нечто подобное на «Петре Великом»? Подробности...
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    Как можно усилить крупнейший крейсер ВМФ России

    Крейсер проекта 1144 «Петр Великий» - мощнейший надводный корабль ВМФ России    21 мая 2021, 08:20
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Александр Тимохин

    Самый крупный в мире надводный боевой корабль - атомный крейсер «Петр Великий» - подвергнется модернизации. Возможно, настолько же масштабной, как и его собрат по проекту 1144 крейсер «Адмирал Нахимов». Как именно обновляют сейчас «Нахимов» и почему вряд ли стоит делать нечто подобное на «Петре Великом»?

    Член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов анонсировал планы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Петр Великий». Этот корабль, напомним - крупнейший и мощнейший в мире среди надводных неавианосных кораблей, краса и гордость советского (и российского) ВМФ.

    По словам Поспелова, окончательный облик модернизации будет определен после того, как будет завершен весь комплекс работ по другому такому же крейсеру проекта 1144, проходящему модернизацию в данный момент - «Адмирал Нахимов».

    Военные соображения

    Чтобы понять роль и значение крейсеров проекта 1144 в ВМФ России, стоит вспомнить, как они появились. В 1964 году ВМС США начали операцию «Sea Orbit» («Морская орбита»). В ходе этой операции атомный ударный авианосец «Энтерпрайз», атомный ракетный крейсер «Лонг Бич» и атомный эсминец «Бэйнбридж» за 65 дней совершили кругосветный переход с ведением реальных учений с союзниками, заходами в порты дружественных стран и без единой дозаправки или приема грузов на борт, без задействования судов плавучего тыла.

    Эта экспедиция показала роль атомных кораблей в морской войне. Имея неограниченную дальность хода и достаточное количество энергии для опреснения воды, они в очень малой степени зависели от снабжения и могли выполнять боевые задачи в любых условиях. На руку им играла и высокая скорость на переходе, она обеспечивала американцам упреждение в развертывании своих сил по сравнению с их противниками – они банально были быстрее там, где им нужно было быть. Все это не могло не произвести впечатления на советское командование.   

    В конце 1960-х годов в стране началось создание своих кораблей такого класса – тяжелого атомного авианосца (благодаря наличию некоторого количества противокорабельных ракет его классифицировали как «авианесущий крейсер») проекта 1160 «Орел» - большого корабля водоизмещением в примерно 80 000 тонн, с катапультами и авиагруппой из корабельных вариантов МиГ-23 и Су-24, а также никогда не созданного палубного противолодочного самолета П-42 и вертолетов.

    Но «Орлу» была нужна защита от подлодок, и для придания ему боевой устойчивости началась разработка атомного большого противолодочного корабля (БПК). Параллельно, с 1965 года в качестве ударной единицы атомного соединения, дающей ему способность наносить удары тогда, когда палубная авиация работать не может, разрабатывался атомный ракетный крейсер пр. 1165.

    В начале 1970-х, однако, концепция несколько изменилась. Стало ясно, что истребители с авианосца не смогут решить все задачи ПВО, и на каком-то из кораблей нужно было разместить большое количество зенитных ракет. В 1971 году вместо атомных БПК и крейсера в работе остался один корабль, который должен был иметь и отличные противолодочные возможности, и ударные, и противовоздушные. Так начал появляться проект 1144, позже ставший крейсером.

    Что в этом всем важного? То, что этот корабль планировался как часть авианосного соединения (авианосной группы), а не как самостоятельная единица. Именно с тех времен у, казалось бы, ракетного крейсера имеется мощнейшее даже по современным меркам противолодочное вооружение и гидроакустический комплекс – это корни атомного БПК.

    Но «Орлу» не дано было родиться. Авианосец по ряду причин так и остался на бумаге и в моделях.

    Но не крейсер! С 1977 года началась постройка этих кораблей, теперь получивших огромные размеры и водоизмещение из-за необходимости иметь и ударное и противовоздушное и противолодочное вооружение на борту. Теперь, правда, его возможности в войне вне истребительного прикрытия с берега (200-250 км от аэродрома, не более) стали куда как скромнее. Оставаясь ценной боевой единицей, этот корабль больше не мог быть инструментом решительного разгрома американских надводных сил, хотя потери мог нанести немалые и был трудной целью.

    Таким образом, в лице проекта 1144 мы имеем дело с концепцией, реализованной наполовину – корабль, придающий боевую устойчивость авианосной группе и расширяющий ее ударные возможности, но без авианосца. И именно от этого стоит отталкиваться при оценке перспектив его модернизации.

    Цена «Нахимова»

    Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на модернизации аж с 1999 года, то есть более двадцати лет. Работы же по непосредственно перестройке корабля начались только в 2013-м. Сегодня, в 2021-м корабль все еще не в строю. Помимо неважной организации и стремления заказчика пересматривать тактико-техническое задание на постройку или модернизацию корабля уже в ходе идущих работ, такие сроки связаны еще и с тем, что корабль фактически был перестроен заново.

    От старого «Нахимова» там только энергетическая установка и корпус, да и тот переделан. На корабле полностью заменили кабель-трассы, что имеет огромную стоимость. Фактически объем и стоимость ремонта были близки к постройке нового корабля. На «Нахимове», помимо этого, еще и полностью обновили все оружие. Более того, даже для серийных образцов (типа пусковых установок для крылатых ракет) пришлось делать новые модификации.

    Стоимость модернизации крейсера в открытых источниках не озвучивается, но специалистам ясно, что речь идет о более чем сотне миллиардов рублей. А может быть, даже нескольких сотнях миллиардов. На эти деньги можно было бы построить еще одну серию «Бореев», или две бригады корветов, полностью воссоздать морскую авиацию, или еще раз перестроить Сочи, просто без спортивных объектов. То есть это реально большие деньги.

    Оправданы ли такие затраты на всего лишь один корабль, пусть даже и настолько крупный и важный? Вопрос открытый. «Нахимов» сможет своим новым зенитно-ракетным комплексом отбить очень сильный удар авиации, но, видимо, только один. Потом просто кончатся ракеты. Кроме того, и в первом ударе противник может просто «перегрузить» ЗРК корабля своими средствами поражения – хватило бы носителей.

    Этот корабль должен был ходить вместе с авианосцем, а с ним у нас и так ясно что.

    А если не лезть на нем в бой с сильным противником? Использовать корабль для ударов крылатыми ракетами по берегу с безопасного расстояния, рейдов, демонстрации противнику угрозы на коммуникациях в океане, а удары по боевым кораблям наносить только с максимальной дальности и при наличии данных о цели, полученных от других источников (от каких и как – отдельный вопрос)? Тогда корабль оказывается серьезной проблемой для любого противника.

    Но вот беда – сотни миллиардов на него можно было бы и не тратить. Можно было бы всего лишь обновить радиоэлектронное вооружение, оборудование, выполнить ремонт, а заменить только наступательное оружие – вместо пусковых установок «Гранитов» врезать в корпус вертикальные пусковые для «Калибров», «Ониксов» и «Цирконов». Этим и ограничиться. И тогда сотни миллиардов превратились бы в десятки, а остальные деньги можно было бы потратить на другие очень нужные флоту вещи.

    Вариант для «Петра Великого»

    Понятное дело, что с «Нахимовым» что-то менять уже поздно. Но вполне есть шансы не повторить эту очень дорогую операцию с «Петром Великим». ВМФ России крайне сложно оставаться эффективным без полноценных противолодочных и противоминных сил, полноценных судов плавучего тыла с нужной вместимостью и дальностью хода, а на все это нужны деньги. В условиях, когда анонсировано сокращение военного бюджета, в модернизацию «Петра Великого» нужно вложить ровно столько денег, сколько нужно для увеличения его ударных возможностей – и ни копейкой больше. Если к нему что-то и можно добавить, корме комплекса ракетного оружия, то комплекс «Пакет-НК» для защиты от вражеских торпед.

    Рост ударных возможностей корабля за счет современных крылатых ракет вполне оправдает вложения именно в такую модернизацию, а ремонт оправдает себя продлением срока службы корабля. А вот полная перестройка с заменой всех зенитных средств, себя, увы, не оправдывает. Корабль становится сильнее, конечно, но без авианосца долго воевать все равно не сможет, и отдача от вложений в него оказывается минимальной.

    Конечно, возможно у нас все-таки возьмутся всерьез за «Кузнецова» и корабельные истребительные полки. Тогда авианосец у нас появится, но… во-первых, у нас уже будет «Нахимов» к тому времени, в который уже вложились, вот они и будут вместе ходить на боевые службы. А во-вторых, если вложиться в «Петра» так же, как в «Нахимова», то на авианосец, скорее всего, не хватит, как и на его авиацию.

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