В ВПК назвали сроки строительства российского авианосца Британцы высмеяли заход корабля Trent в Черное море Вице-адмирал обосновал необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 11:50

Фото: mil.ru

Текст: Елена Лексина

«Возможное решение о строительстве трех авианосцев можно только приветствовать, но помимо этого необходимо создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех новых авианосцев ВМФ. «Нам действительно нужно не менее трех авианосцев. Например, один несет боевую службу, второй готовится к выходу в море, а третий, допустим, находится на ремонте. Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. «Подобный опыт у России уже был. Только на тот момент не было подготовленной системы базирования подобного рода кораблей, поэтому одна из важнейших задач – создание системы базирования авианосцев, которая также потребует колоссальных средств», – добавил он. Кроме того, эксперт назвал строительство трех авианосцев минимально необходимым для защиты от имеющихся авианосцев США. Собеседник также добавил, что на новых авианосцах необходимо разместить летательные аппараты с вертикальным и горизонтальным взлетом. «Но для начала необходимо определиться, какими именно будут эти летательные аппараты. Кроме того, нужны корабли охранения, потому что авианосец не должен выходить в море один, причем речь идет как о подводных, так и надводных силах. Так что решение создать три авианосца потребует колоссальных сил и средств», – заключил он. Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Старообрядцев привлекли к обучению спецназа 16 мая 2021, 14:27 Текст: Алексей Дегтярев

Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда». Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт. «Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства. В Морской коллегии назвали необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 07:26

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. «В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения на 2024–2033 годы – прим. ВЗГЛЯД) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля – головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, а какие-то потребуется доработать. «Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения», – рассказал Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Британцы высмеяли рекламу армии США 15 мая 2021, 18:10

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, сообщает телеканал «360». Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США. «Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей. «Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой. «Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях. Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад. В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома». Анонсирована модернизация атомного крейсера «Петр Великий» 17 мая 2021, 10:35

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» пройдет модернизацию после завершения аналогичных работ на крейсере однотипного проекта «Адмирал Нахимов», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «В планах на ремонт и модернизацию стоит «Петр Великий». Какой объем модернизации он пройдет – определим после завершения работ по «Адмиралу Нахимову», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. В настоящее время ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию на «Севмаше» в Северодвинске. По словам Поспелова, корабль обновлен. «Заменили все кабельные сети, практически все корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили ударное ракетное оружие типа «Калибр», «Оникс» и другое самое современное вооружение. Он будет служить еще не менее 20 лет», – сказал Поспелов. «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» – корабли проекта 1144 «Орлан». Тяжелые атомные ракетные крейсера предназначены для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника в удаленных районах морей и океанов. Основное предназначение таких кораблей – уничтожение авианосных групп противника. Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, опубликовав в своем Twitter фото российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен исправил публикацию, однако пользователи соцсети заметили подмену и высмеяли политика. В Военно-промышленной комиссии допустили строительство более 10 «Бореев» 17 мая 2021, 03:30 Текст: Антон Антонов

После того, как будут готовы законтрактованные АПЛ проекта 955 («Борей»), их строительство могут продолжить, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. Его спросили, завершится ли серия после того, как построят девятую и десятую подлодки. Поспелов ответил, что «серия может быть продолжена», поскольку «проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации», передает РИА «Новости». Он не назвал точное количество дополнительных «Бореев», но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях указано число пусковых установок и боезарядов, которое и определяет количество носителей. Напомним, в октябре будет готова к передаче ВМФ России АПЛ проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег». 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучены планы дальнейших испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 16 мая 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Летом завершат испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» для надводных кораблей, затем испытания продолжат с подводным стартом, сообщил источник в судостроительной отрасли. В «исполнении для надводных кораблей» испытания собираются «завершить до конца лета», стрельбы «будут вестись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Состоятся «несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням». Кроме того, могут провести «залповую стрельбу двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели». Далее испытания проведут «с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года». Как сообщил источник, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», передает РИА «Новости». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Белоруссия сочла спланированным нарушение границы самолетом Польши 17 мая 2021, 00:46 Текст: Антон Антонов

Польша, нарушая воздушную границу Белоруссии, проводит проверку белорусской ПВО, заявил первый замглавы генштаба вооруженных cил Белоруссии Игорь Король. Как заявил Король, «ни один официальный представитель зарубежного государства» не признает спланированного характера нарушения, а «про первый случай» Польша «молчит до сих пор». Однако он «провел исторические параллели» и напомнил о «случайных» полетах «накануне Великой Отечественной войны». «Проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие», – сказал он. Король подчеркнул, что «любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации». «Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на СТВ. Замначальника генштаба указал, что у Белоруссии «с Россией создана региональная группировка войск». Ее «основную составляющую представляют» войска Белоруссии и российская Первая гвардейская танковая армия. «Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства», – заверил Король. Обе страны готовятся к возможным вариантам развития обстановки, сверяют планы, проводят совместные учения, работает Единая система ПВО. «Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо», – сказал он. Напомним, Белоруссия сообщила о двух за месяц нарушениях воздушной границы со стороны Польши. По поводу второго случая Польша заявила, что самолет ее ВВС нарушил границы непреднамеренно. Минск заявил об отработке НАТО нанесения авиаударов по России и Белоруссии. Король сообщил, что белорусские военные каждую неделю регистрируют свыше 30 полетов разной разведывательной авиации стран НАТО. При этом они пользуются всем арсеналом, в том числе самолетами стратегической разведки и тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Русские витязи» и «Стрижи» устроили масштабное авиашоу в Подмосковье 15 мая 2021, 17:48 Текст: Ксения Панькова

В Подмосковной Кубинке в честь 30-летия пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» прошло масштабное авиашоу, сообщили в Минобороны России. «Пилотажные группы «Беркуты», «Реакторы», «Первый самолет» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, а также сами юбиляры показали пилотаж на высотах от 50 до 1500 метров на авиашоу в честь 30-летия «Стрижей» и «Русских витязей», – приводит РИА «Новости» сообщение. Летчики «Русских витязей» выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие. По словам начальника Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, командира пилотажной группы «Русские витязи» Андрея Алексеева, основное достижение авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» – освоение новой авиационной техники. «Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35С», – добавил он. Впервые в ходе открытого воздушного показа «Стрижи» продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти самолетов. «Такой комплекс в едином строю выполняется впервые в истории пилотажных групп в составе девяти самолетов одной группы», – подчеркнул Алексеев. В свою очередь замначальника Центра показа авиационной техники по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин рассказал, что здоровая конкуренция между группами заставляет летчиков постоянно совершенствоваться. «Конкуренция, конечно же, есть. Наши пилотажные группы дружат, но при этом здоровая конкуренция присутствует, и это является двигателем вперед», – подчеркнул он. Отмечается, что Зрители смогли услышать поздравление Капаниной во время ее выступления в воздухе: в этот момент радиопереговоры летчицы были выведены на колонки на поле. Свою программу зрителям также показали экипажи пилотажной группы «Беркуты», которые на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках «пеленг», «треугольник», «стрела», «ромб», а также одиночный пилотаж. Пережившие рекордное число модернизаций легендарные подлодки решили вывести из состава ВМФ 17 мая 2021, 11:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия выведет из боевого состава флота легендарные советские атомные подлодки различных модификаций проекта 667 к 2030 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. Подлодки проекта 667, которым на смену сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», пережили рекордное количество модернизаций. Разработанные еще в 60-х годах субмарины проекта 667А сталь основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние два до сих пор находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России. В ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, каждый раз увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет. В 1991 году прошла операция «Бегемот-2» – с борта подлодки «Новомосковск» проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника. Напомним, в 2016 году в Минобороны сообщали, что атомная подводная лодка проекта 667 БДР «Рязань» отремонтирована и возвратится в состав Тихоокеанского флота до конца года. Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО 17 мая 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. «Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости». Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана. Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие. Конструктор рассказал о боевом применении «Ночным охотником» фигуры «воронка на хвост» 18 мая 2021, 10:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Уникальная фигура высшего пилотажа «воронка на хвост» и ракеты «воздух – воздух» позволят новейшему вертолету Ми-28НМ атаковать самолеты противника, сообщил главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. Миля и Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») Виталий Щербина. «Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 км/ч – в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника. Затем экипаж занимает удобную позицию для атаки ракетами «воздух – воздух» воздушных объектов противника», – передает ТАСС слова Щербины. По словам главного конструктора, именно появление эффективного управляемого оружия «воздух – воздух» в составе авиационного комплекса вертолета Ми-28НМ сделало актуальным применение такой фигуры высшего пилотажа, как «воронка на хвост». Напомним, в июле 2019 года старший летчик-испытатель ПАО «Роствертол» Владимир Хорев рассказал о выполнении на боевом вертолете Ми-28Н «Ночной охотник» новой фигуры высшего пилотажа, получившей название «воронка на хвост». «Получается, вертолет смотрит вверх. Не носом вниз, а вверх, и носом ты вычерчиваешь круг, хвост стоит на месте. Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время все время готов к стрельбе, к обороне», – рассказал Хорев. Масштабные учения с участием военных НАТО начались в Эстонии 17 мая 2021, 08:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Ежегодные учения «Весенний шторм», в которых примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны. «Учения «Весенний шторм» пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне сил обороны», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. «Весенний шторм» – это крупнейшие ежегодные учения сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения пройдут в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками. Тем временем военный эксперт Иван Коновалов оценил учения НАТО в Эстонии. «Натовские подразделения находятся у российских границ, что является прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и блоком от 1997 года. В документе, в частности, говорится о том, что стороны будут стремиться к транспарентности, предсказуемости и взаимному доверию в отношении размеров и функций военных сил», – сказал Коновалов в разговоре с RT. В действительности войска альянса постоянно находятся у российских границ, отметил специалист. Он подчеркнул, что на учениях отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия. «Кроме того, будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолеты Великобритании примут участие в «Весеннем шторме», говорит о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе», – объяснил Коновалов. Специалист назвал учения провокацией и отметил, что именно действия Североатлантического альянса представляют угрозу для России, а не наоборот Напомним, 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках крупнейших за 25 лет учений Swift Response. Военные России и Казахстана анонсировали учения на Каспии 17 мая 2021, 09:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с военно-морскими силами Казахстана проведут учения в Каспийском море. Военные моряки отработают вопросы обеспечения безопасности судоходства, а также борьбы с терроризмом, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Учения пройдут с 18 по 24 мая на морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря. Российская сторона будет представлена шестью боевыми кораблями. «Военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море. В ходе совместных действий моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Там отметили, что в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач задействуют бомбардировщик Су-34, который будет имитировать воздушную цель. В состав объединенного руководства и штаба войдут офицеры ВМФ России и ВМС Казахстана. Отмечается, что в рамках учений моряки двух стран обменяются данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой в регионе. Напомним, в октябре министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали обновленный договор о военном сотрудничестве. В ВПК назвали сроки строительства российского авианосца 18 мая 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый российский авианосец можно будет построить за десять лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «Минимум 10 лет при наличии научно-технического задела по самолету и готовности судостроительной верфи», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. Он добавил, что в России к 2030-м годам появится задел для создания атомных подлодок пятого поколения. «По новой программе, мы к 2030 году должны создать задел и подойти к началу строительства атомных подлодок пятого поколения», – сказал Поспелов. По его словам, особенностью таких субмарин станет повышенная автоматизация, «или по-другому – роботизированность». Кроме того, АПЛ пятого поколения будут модульными, дабы на протяжении всего срока службы (порядка 35 лет) можно было регулярно обновлять элементную базу. Также для подлодок будет характерна еще большая скрытность. Поспелов пояснил, что такие роботизированные подлодки будут обладать интегрированной системой управления, которая будет следить за всеми корабельными комплексами и предлагать командиру решение, план действий. Частично этот принцип применен и на АПЛ четвертого поколения, но на субмаринах будущего «это направление получит дальнейшее развитие». По словам Поспелова, отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны. «Сейчас мы попали в условия, когда слова «холодная война» не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал», – сказал он. Ранее в понедельник Поспелов назвал необходимое России число авианосцев. Подлодка ТОФ отработала торпедную атаку субмарины условного противника 18 мая 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Две дизельные подводные лодки (ПЛ) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в Японском море зачетное противолодочное тактическое учение по поиску и атаке субмарины условного противника, сообщили в Минобороны России. «Одна из подводных лодок, выполнив комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника» и, заняв выгодную позицию, атаковала ее практической учебной торпедой. После этого ПЛ осуществила послезалповое маневрирование и скрытно покинула район», – передает официальный сайт Минобороны. Атакованная подлодка в ходе учения также выполнила маневр уклонения от торпеды. Действия дизельных подлодок в море обеспечивал корвет ТОФ «Алдар Цыденжапов». Ранее на Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.