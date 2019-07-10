Су-57 запланировали «оморячить»

Руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов заявил, что новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 при условии их адаптации смогут базироваться на новом авианосце.

«Теоретически можно какое-то количество этих самолетов (Су-57) взять на борту при условии их «оморячивания», то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации самолета это возможно», – цитирует РИА «Новости» Филиппова.

По его словам, до тех пор Су-57 не рассматривается в качестве самолета палубной авиации ВМФ России.

Филиппов рассказал также, что новая концепция неатомного авианосца для флота предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов.



«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше», – сказал Филиппов.



По его словам, не исключено появления на кораблях новейших российских, морских, палубных беспилотников типа «Охотник».



«Кроме того, к тому моменту у нас может появиться и морской беспилотник типа «Охотника». Тогда его тоже ждет этап «оморячивания», – сказал руководитель Крыловского центра.

Напомним, в конце июня научный руководитель центра Валерий Половинкин заявил, что Крыловский государственный научный центр представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» принципиально новый концепт-проект авианосца, превосходящего по своим характеристикам британский аналог – авианосец «Королева Елизавета».

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