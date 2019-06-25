Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

Крыловский государственный научный центр представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» принципиально новый концепт-проект авианосца, превосходящего по своим характеристикам британский аналог – авианосец «Королева Елизавета», сообщил научный руководитель центра Валерий Половинкин.

Половинкин рассказал, что в 2019 году научный центр продемонстрирует «полноценный с нашей точки зрения авианосец с водоизмещением около 60 тыс. тонн с очень серьезным, сбалансированным парком летательных аппаратов», передает ТАСС.

Он добавил, что «это принципиально новое решение проекта авианосца».

Научный руководитель центра рассказал, что отличительной особенностью варианта, который предлагается флоту – «авианосец с неатомной энергетической установкой».

«Он предлагается с газотурбинной энергетической установкой, грубо говоря – с полным электродвижением. Его в определенной степени можно сравнить с английским авианосцем «Королева Елизавета». Они примерно одинаковы по водоизмещению, но по числу летательных аппаратов, автономности и – самое главное – числу точек старта летательных аппаратов преимущество концепт-проекта Крыловского центра имеет место», – уверен Половинкин.

Специалист сообщил также, что заложенные на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большие десантные корабли (БДК) станут этапом на пути к строительству более крупных экспедиционных кораблей.

По его словам, при разработке данных кораблей были учтены пожелания центра «начиная от отдельных технических решений по движителям этих кораблей, по обводам корпуса».

«Не вдаваясь в подробности, это и направленность вращения гребных винтов, их размещение, система, которая связана с обеспечением размагничивания корабля, внутренние системы, то есть много решений», – отметил Половинкин.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2019» покажут экспериментальные советские разработки.

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