Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

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25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций

Выход из санкционного пике должен дорого обойтись ГрузииФото: Zurab Kurisikidze/EPA/ТАСС
Антироссийские акции, плавно перерастающие в побоища, дорого обойдутся Грузии: на кону сотни миллионов долларов ежегодных доходов небогатой страны. Положение Тбилиси усугубляется тем, что самой России эти ограничения ощутимых убытков не несут и «отыгрывать назад» для нее смысла нет – пока Грузия не заплатит за поблажки. Но чем именно? Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Что реально происходит в украинском православии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма – «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...

Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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Кому нужны русские

Дмитрий Юрьев, политолог
Есть только один ответ на вопрос, кому нужны русские. России они нужны. Равно как и Россия нужна русским – здесь и во всем мире. Родной Русский Дом – со всегда распахнутыми для них дверями. Подробности...
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            Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

            25 июня 2019, 09:30

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Крыловский государственный научный центр представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» принципиально новый концепт-проект авианосца, превосходящего по своим характеристикам британский аналог – авианосец «Королева Елизавета», сообщил научный руководитель центра Валерий Половинкин.

            Половинкин рассказал, что в 2019 году научный центр продемонстрирует «полноценный с нашей точки зрения авианосец с водоизмещением около 60 тыс. тонн с очень серьезным, сбалансированным парком летательных аппаратов», передает ТАСС.

            Он добавил, что «это принципиально новое решение проекта авианосца».

            Научный руководитель центра рассказал, что отличительной особенностью варианта, который предлагается флоту – «авианосец с неатомной энергетической установкой».

            «Он предлагается с газотурбинной энергетической установкой, грубо говоря – с полным электродвижением. Его в определенной степени можно сравнить с английским авианосцем «Королева Елизавета». Они примерно одинаковы по водоизмещению, но по числу летательных аппаратов, автономности и – самое главное – числу точек старта летательных аппаратов преимущество концепт-проекта Крыловского центра имеет место», – уверен Половинкин.

            Специалист сообщил также, что заложенные на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большие десантные корабли (БДК) станут этапом на пути к строительству более крупных экспедиционных кораблей.

            По его словам, при разработке данных кораблей были учтены пожелания центра «начиная от отдельных технических решений по движителям этих кораблей, по обводам корпуса».

            «Не вдаваясь в подробности, это и направленность вращения гребных винтов, их размещение, система, которая связана с обеспечением размагничивания корабля, внутренние системы, то есть много решений», – отметил Половинкин.

            Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2019» покажут экспериментальные советские разработки.

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