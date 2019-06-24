На «Армии-2019» покажут экспериментальные советские разработки

В ходе форума «Армия-2019» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) продемонстрирует экспериментальные разработки стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«ЦНИИТОЧМАШ на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые организует ретроэкспозицию неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960–1980 годах. В павильоне Ростеха, помимо многочисленных новинок, будут продемонстрированы автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство», – цитирует госкорпорацию РИА «Новости».

Главным экспонатом будет созданный в 1965 году двуствольный автомат АО-36 с калибром 5,6 мм. Его подвижные части состоят из единой рамы и одного затвора, запирающего каналы ствола. Выстрел производится единовременно из двух стволов, но пули влияют друг на друга во время полета. Это приводит к рассеиванию, поэтому образец посчитали нецелесообразным.

Также публике продемонстрируют автомат АО-40 калибра 5,6 мм. Это оружие показало значительное улучшение кучности огня из разных положений. Его существенным недостатком был откатывающийся магазин, выступающий за кожух автомата.

АО-40 стал прототипом автомата АН-94, принятого на вооружение в 1997 году.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2019» будет продемонстрирован бронетранспортер БТ-3Ф.

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